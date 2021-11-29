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Общество

Повышение пенсий и 20-процентные штрафы: что изменится с 1 декабря

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С 1 декабря 2021 года часть пенсионеров ждет автоматическая индексация пенсий. На повышение могут рассчитывать сразу три категории пенсионеров, сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на информацию из Пенсионного фонда России.

Пенсия увеличится у граждан, которые отпраздновали в ноябре свой 80-летний юбилей. Их выплаты вырастут в два раза - до 12 088,96 рубля. Прибавку получат и те пожилые люди, которые трудились вплоть до августа 2021 года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря 2021 года им будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца. Повышенные выплаты также ждут тех россиян, кто подал заявление на перерасчет. Надбавки к пенсии зачислят автоматически.

1 декабря заканчивается срок уплаты имущественных налогов - транспортного и земельного, а также налога на имущество физических лиц за 2020 год. Если не заплатить указанные налоги вовремя, то уже с 2 декабря начнет расти налоговая задолженность за счет начисления пеней (п. 6 ст. 45, п. 2 ст. 57, п. 1 ст. 75 Налогового кодекса).

Согласно ст. 122 НК РФ неуплата или неполная уплата сумм налога влекут взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы. Штраф взимается дополнительно к сумме просрочки по налогу.

До 30 ноября 2021 года следует внести данные о корпоративных сим-картах на «Госуслуги». Этот срок действует для номеров, которыми пользуются сотрудники. Кто не внесет сведения, может остаться без связи уже с 1 декабря.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Повышенные выплаты также ждут тех россиян, кто подал заявление на перерасчет. Надбавки к пенсии зачислят автоматически.
Какое заявление и о чём нужно подать? Народ, разъясните мне пожалуйста.

Гость||

Гость писал(a):

Какое заявление и о чём нужно подать? Народ, разъясните мне пожалуйста.
звони на горячую линию ПФРФ

Гость||

Морды глупомордых станут еще глупее.

Гость||

объясните куда идут мои налоги? точне на что? а именно что я полкчаю от них, такого что улучшает мою жизнь?

Гость||

А на фото пенсионеры великой путинской страны?Мда.Кстати ,а для гейропы наш газ тыщу евро стоит.Покажем бездуховным, высоким уровнем жизни наших стариков!Теперь заживёте.Скоро .

Гость||

Что изменится с 1 декабря? Люди будут меньше кушать.

Гость||

Гость писал(a):

А на фото пенсионеры великой путинской страны?
а чем тебе пенсионеры не угодили, бабушки как бабушки, сидят на лавочках, общаются, все как должно быть и причем тут власть вообще

Гость||

Вообще то выглядят они как африканцы только белые.

Гость||

и чем новость???все это уже давно действует, а преподносят как какое то новое благо.

Гость||

Бедные бабульки у обшарпанной стены на убогой лавочке с фанеркой из помойки…стыдища

Доплаты эти рублей сто, а трындят как о великой заботе, срамота

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Повышенные выплаты также ждут тех россиян, кто подал заявление на перерасчет.
А что, все, кто подаст заявление, получат выплаты?

Имя: Гость
Комментарий:

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