Повышение пенсий и 20-процентные штрафы: что изменится с 1 декабря

29.11.2021 | 07:44

С 1 декабря 2021 года часть пенсионеров ждет автоматическая индексация пенсий. На повышение могут рассчитывать сразу три категории пенсионеров, сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на информацию из Пенсионного фонда России.

Пенсия увеличится у граждан, которые отпраздновали в ноябре свой 80-летний юбилей. Их выплаты вырастут в два раза - до 12 088,96 рубля. Прибавку получат и те пожилые люди, которые трудились вплоть до августа 2021 года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря 2021 года им будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца. Повышенные выплаты также ждут тех россиян, кто подал заявление на перерасчет. Надбавки к пенсии зачислят автоматически.

1 декабря заканчивается срок уплаты имущественных налогов - транспортного и земельного, а также налога на имущество физических лиц за 2020 год. Если не заплатить указанные налоги вовремя, то уже с 2 декабря начнет расти налоговая задолженность за счет начисления пеней (п. 6 ст. 45, п. 2 ст. 57, п. 1 ст. 75 Налогового кодекса).

Согласно ст. 122 НК РФ неуплата или неполная уплата сумм налога влекут взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы. Штраф взимается дополнительно к сумме просрочки по налогу.

До 30 ноября 2021 года следует внести данные о корпоративных сим-картах на «Госуслуги». Этот срок действует для номеров, которыми пользуются сотрудники. Кто не внесет сведения, может остаться без связи уже с 1 декабря.