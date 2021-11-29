300 ям: в Пензе благоустройством на месте разрытий займутся весной

29.11.2021 | 15:08

В Пензе ресурсоснабжающие организации оштрафовали на сумму, превышающую 3 млн рублей. Компании нарушили сроки восстановления покрытия после замены коммуникаций, составлен 151 административный протокол.

Как в понедельник, 29 ноября, сообщил на совещании в областном правительстве мэр Александр Басенко, на данный момент департамент ЖКХ города держит на контроле свыше 300 объектов, где нужно восстановить асфальт.

Устранением основной части разрытий займутся лишь весной, специалисты намерены уложиться в срок до 9 мая. До этого проблемные участки на проезжей части улиц отремонтируют с помощью литой асфальтовой смеси, а ямы на тротуарах засыплют щебнем.

Работы намерены организовать в несколько смен и даже в выходные дни.

«Каждый объект будет взят на контроль главы администрации Пензы для качественного восстановления благоустройства следующей весной», - добавили в пресс-службе мэрии.