В Пензе устроили праздник для горожанок с особенными детьми

28.11.2021 | 15:55

У Олеси Панкратовой дебют. Она впервые на празднике, посвященном мамам, будет выполнять роль ведущей.

Женщина немного волнуется, при этом очень рада такому общению. Ведь все пензячки, которые здесь собрались, в основном сидят дома со своими особенными ребятишками.

«Очень важно, чтобы мамы объединялись, потому что это интересно, весело. Наши дети будут общаться и дружить», - отметила Олеся.

2021-й, несмотря на пандемию, оказался богатым на события для мам из объединения родителей детей-инвалидов. Они приняли участие в проекте «Про нее», который курирует Общероссийский народный фронт. Его цель - помочь женщинам освоить новые профессиональные навыки, а также организовать для них досуг и отдых. Это проведение различных мастер-классов, экскурсий, творческих встреч.

Еще одним подаркам в рамках программы стала акция «Преображение».