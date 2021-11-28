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Общество

В Пензе устроили праздник для горожанок с особенными детьми

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У Олеси Панкратовой дебют. Она впервые на празднике, посвященном мамам, будет выполнять роль ведущей.

Женщина немного волнуется, при этом очень рада такому общению. Ведь все пензячки, которые здесь собрались, в основном сидят дома со своими особенными ребятишками.

«Очень важно, чтобы мамы объединялись, потому что это интересно, весело. Наши дети будут общаться и дружить», - отметила Олеся.

2021-й, несмотря на пандемию, оказался богатым на события для мам из объединения родителей детей-инвалидов. Они приняли участие в проекте «Про нее», который курирует Общероссийский народный фронт. Его цель - помочь женщинам освоить новые профессиональные навыки, а также организовать для них досуг и отдых. Это проведение различных мастер-классов, экскурсий, творческих встреч.

Еще одним подаркам в рамках программы стала акция «Преображение».

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

+ковид как бонус к подарку, безмозглые мамаши столпились как бараны во время эпидемии.

Гость||

Гость писал(a):

эпидемии.[/quote

какая такая эпидемия/

Гость||

Что за эпидемия?

Имя: Гость
Комментарий:

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