Участок для строительства школы в Бессоновке ищут почти два года

28.11.2021 | 11:44

Жители Ухтинки и Бессоновки оставили в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко множество обращений, связанных с необходимостью строительства школ в селах.

По словам пользователей, образовательные учреждения как в Бессоновке, так и в Ухтинке переполнены, многие вынуждены возить учеников в Пензу и тратить на дорогу час или полтора. В села перебираются молодые семьи с детьми, активно ведется строительство домов, мест в школах и детсадах недостаточно.

Ребята учатся в две смены и со второго класса вынуждены возвращаться домой по темноте, по проезжей части, ведь в некоторых местах отсутствует тротуар.

«Одна школа на такой огромный район, в которой в этом учебном году сформировано 8 первых классов. Нехватка учителей, отсутствие группы продленного дня и другие проблемы», - написала жительница Бессоновки.

Не лучше ситуация и в соседней Ухтинке. В школе в селе ребята получают образование с 1-го по 9 -й класс, там нет спортзала, а само здание нуждается в капитальном ремонте. Данное образовательное учреждение, по словам местных жителей, также переполнено, юные сельчане учатся в две смены.

«Прошу обратить внимание на мебель в школах, ее не хватает. Парты из 90-х годов, которые еле дышат. Крыша в школе течет», - пожаловалась подписчица.

Речь о том, что в Бессоновке появится новая школа, ведется уже давно. Так, на вопросы местных жителей в феврале 2020 года, в Управлении образования Бессоновского района отвечали: «В настоящее время осуществляется подбор земельного участка, который должен соответствовать всем необходимым существующим требованиям».

Аналогичный ответ на обращения получен от представителя администрации Бессоновского района и сейчас.

«Работа по созданию новых мест в общеобразовательных организациях ведется планомерно. В течение последних лет увеличивается число обучающихся в средней образовательной школе села Бессоновка. В связи с этим в настоящее время осуществляется подбор земельного участка, который должен соответствовать всем необходимым существующим градостроительным нормам. В 2021 году планируется осуществить разработку и заказ проектно-сметной документации», - говорится в посте.

К строительству объекта хотят приступить в 2022-2023 годах.

Жители Бессоновки скептически отнеслись к данной информации.

«О строительстве школы в Бессоновке я слышу уже на протяжении 20 лет. Директор школы говорит, что место под строительство уже нашли и не сегодня завтра начнется строительство. Так вот, за это время у меня уже старший сын школу закончил, скоро средний выпустится и, скорее всего, дочь успеет закончить (которой 10 месяцев)», «Еще 6 лет назад были разговоры, что в Бессоновке построят школу, даже место выделено было, но это и осталось на уровне разговоров», - высказались комментаторы.