Сетевое издание|18+|Воскресенье|28 ноя 2021|17:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |

Общество

Участок для строительства школы в Бессоновке ищут почти два года

Печать

Жители Ухтинки и Бессоновки оставили в Instagram-аккаунте губернатора Олега Мельниченко множество обращений, связанных с необходимостью строительства школ в селах.

По словам пользователей, образовательные учреждения как в Бессоновке, так и в Ухтинке переполнены, многие вынуждены возить учеников в Пензу и тратить на дорогу час или полтора. В села перебираются молодые семьи с детьми, активно ведется строительство домов, мест в школах и детсадах недостаточно.

Ребята учатся в две смены и со второго класса вынуждены возвращаться домой по темноте, по проезжей части, ведь в некоторых местах отсутствует тротуар.

«Одна школа на такой огромный район, в которой в этом учебном году сформировано 8 первых классов. Нехватка учителей, отсутствие группы продленного дня и другие проблемы», - написала жительница Бессоновки.

Не лучше ситуация и в соседней Ухтинке. В школе в селе ребята получают образование с 1-го по 9 -й класс, там нет спортзала, а само здание нуждается в капитальном ремонте. Данное образовательное учреждение, по словам местных жителей, также переполнено, юные сельчане учатся в две смены.

«Прошу обратить внимание на мебель в школах, ее не хватает. Парты из 90-х годов, которые еле дышат. Крыша в школе течет», - пожаловалась подписчица.

Речь о том, что в Бессоновке появится новая школа, ведется уже давно. Так, на вопросы местных жителей в феврале 2020 года, в Управлении образования Бессоновского района отвечали: «В настоящее время осуществляется подбор земельного участка, который должен соответствовать всем необходимым существующим требованиям».

Аналогичный ответ на обращения получен от представителя администрации Бессоновского района и сейчас.

«Работа по созданию новых мест в общеобразовательных организациях ведется планомерно. В течение последних лет увеличивается число обучающихся в средней образовательной школе села Бессоновка. В связи с этим в настоящее время осуществляется подбор земельного участка, который должен соответствовать всем необходимым существующим градостроительным нормам. В 2021 году планируется осуществить разработку и заказ проектно-сметной документации», - говорится в посте.

К строительству объекта хотят приступить в 2022-2023 годах.

Жители Бессоновки скептически отнеслись к данной информации.

«О строительстве школы в Бессоновке я слышу уже на протяжении 20 лет. Директор школы говорит, что место под строительство уже нашли и не сегодня завтра начнется строительство. Так вот, за это время у меня уже старший сын школу закончил, скоро средний выпустится и, скорее всего, дочь успеет закончить (которой 10 месяцев)», «Еще 6 лет назад были разговоры, что в Бессоновке построят школу, даже место выделено было, но это и осталось на уровне разговоров», - высказались комментаторы.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Не, бессоновцы, ну вы так же стабильно в течение этих последних 20-ти лет своими вбросами на выборах протягивали эту власть к управлению и государством и областью. Так чего ж вы теперь тут возмущаетесь, всё идёт согласно вашим же стараниям и пожеланиям.

Гость||

Зато собор без раздумий зафигачили. Иван из него не вылазил, лично контролировал

Гость||

Обратите внимание, что участок для строительства не для школы, а для торгового центра наши региональные власти находят мгновенно. Вы не догадываетесь почему? Вот именно, поэтому некоторые бывшие губернаторы сидят сегодня в СИЗО. Что для них школа и что торговый центра. Почувствуйте разницу.

Гость||

Пусть сразу озвучат какие ещё будут пожелания у мясокомбинатовских и забессоновья,новую дорогу и школу уже записали осталось последнее желание!

Гость||

А для школы в Заре участок найдут?

Гость||

выкинуть нигодяев из здания администрации и открыть там школу..так-же продать все жоповозки и купить школьнный автобус иностранной марки с кондиционером и кож.сиденьями.. нигодяи языком пусть друг друга ублажают в автобусе марки ПАЗ..

Гость||

Что за пьянь в комментариях тут опять...

Гость||

Весь год обращаюсь по поводу школы в бессоновскую администрацию, в областную администрацию, и все время отвечают, что место найдено, а сейчас опять ищут место. Где же правда? С 2015 года одна болтовня по поводу этой школы. То парк хотели открыть 70 летию Победы, деревья насажали, они все завяли, потом сказали, что на этом месте будет школа, опять облом. Как же надоело это вранье!

а

Гость||

Враки кругом! В пензе жп полная, а в районах и того хуже!тьфу! Даже посадки не помогают!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте