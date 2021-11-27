В Пензе учли прошлогодние проблемы при обустройстве горок и катка

27.11.2021 | 21:30

На набережной Суры сотрудники МУП «Зеленое хозяйство Пензы» собирают деревянную горку. Конструкция под названием «Эверест» готова процентов на 80. Самым сложным, по словам рабочих, было установить зимний аттракцион на неровной поверхности. Сейчас идет монтаж перекладин.

Горку в 5 метров высотой и 13,5 в длину по мере сил и возможностей привели в порядок.

«В этом году мы ее красили, чистили. Надписи из баллончиков не удаляются никакими средствами. Лучше бы не рисовали, эти проблемы потом на нас ложатся, на строителей и на рабочих», - рассказала мастер участка МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Галина Глушенкова.

Прошлой зимой конструкция вызывала некоторые нарекания. Например, спуск был направлен в сторону проезжей части, пензенцы волновались за безопасность детей. В 2021-м горку развернули на 90 градусов.

У катка тоже были недочеты: ледовое покрытие несколько раз трескалось. По одной из версий, виной стали пролегающие под землей коммуникации, так что в этом году место под площадку готовят подальше от горячих труб.

На Юбилейной площади горка уже готова, но съехать с ветерком местная ребятня не может: погода еще неподходящая.

«Льда нет. Надо полить», - предложили юные жители Пензы.

Горку здесь установили представители одного из городских муниципальных унитарных предприятий совместно с бизнесом, поэтому вход, возможно, будет платным.