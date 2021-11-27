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Общество

В Пензе учли прошлогодние проблемы при обустройстве горок и катка

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На набережной Суры сотрудники МУП «Зеленое хозяйство Пензы» собирают деревянную горку. Конструкция под названием «Эверест» готова процентов на 80. Самым сложным, по словам рабочих, было установить зимний аттракцион на неровной поверхности. Сейчас идет монтаж перекладин.

Горку в 5 метров высотой и 13,5 в длину по мере сил и возможностей привели в порядок.

«В этом году мы ее красили, чистили. Надписи из баллончиков не удаляются никакими средствами. Лучше бы не рисовали, эти проблемы потом на нас ложатся, на строителей и на рабочих», - рассказала мастер участка МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Галина Глушенкова.

Прошлой зимой конструкция вызывала некоторые нарекания. Например, спуск был направлен в сторону проезжей части, пензенцы волновались за безопасность детей. В 2021-м горку развернули на 90 градусов.

У катка тоже были недочеты: ледовое покрытие несколько раз трескалось. По одной из версий, виной стали пролегающие под землей коммуникации, так что в этом году место под площадку готовят подальше от горячих труб.

На Юбилейной площади горка уже готова, но съехать с ветерком местная ребятня не может: погода еще неподходящая.

«Льда нет. Надо полить», - предложили юные жители Пензы.

Горку здесь установили представители одного из городских муниципальных унитарных предприятий совместно с бизнесом, поэтому вход, возможно, будет платным.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Насыпьте горки,и строить не надо будет каждый год.Да и залить проще.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Горку здесь установили представители одного из городских муниципальных унитарных предприятий совместно с бизнесом
конечно пора проверять это предприятие на коруп сговор.

Гость||

Это надо же - вход на горку будет платным! Бойкот!

Гость||

Спасибо за ПЛАТНУЮ горку для детей

Гость||

Хер мы туда пойдём

Гость||

Каток из поддонов опять? По-лузгинскм?? Тоже платным делайте, неча народ баловать!

Гость||

Пьянь в комментариях опять раскукарекалась

Гость||

Пьянь в комментариях опять раскукарекалась

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Прошлой зимой конструкция вызывала некоторые нарекания. Например, спуск был направлен в сторону проезжей части, пензенцы волновались за безопасность детей. В 2021-м горку развернули на 90 градусов.
Сначала через тротуар , а потом со второй горки склона в Суру!

penzainform.ru писал(a):

У катка тоже были недочеты: ледовое покрытие несколько раз трескалось.
Прежде всего возмутило то что каток сделали из строительного мусора -поддонов. Про качество обработки дерева на поддонах надо чиновникам знать или они кретины не понимают что ребенок может поранить руки от необработанного дерева. penzainform.ru писал(a):
Горку здесь установили представители одного из городских муниципальных унитарных предприятий совместно с бизнесом, поэтому вход, возможно, будет платным.
Посылайте их далеко-далеко , пусть сами катаются, это полное паскудство в такой ситуации обирать народ. В 90-х когда денег не хватало но губернатор Ковлягин и мэр Калашников находили средства не только на бесплатные горки и елки, а ещё и строили целые снежные городки.

Гость||

Платная горка и укороченная парковка, все для людей.

Гость||

Охамели совсем! Детей обирать начали, хапуги, что б им провалиться! Не иначе как родственники чинушей эти бизнеснюки!

Гость||

А вы как хотели: снег, лёд, дождь и солнце надо оплачивать. Это природное богатство, а они все принадлежат народу. Правда не всем а отдельным личностям. Скоро за воздух и воду в Суре будем платить.

Гость||

Вход платный! Белитер стоять будет в лестницы и брать за каждый съезд или забор сделают? Наглецы бессовестные!

Гость||

По - прежнему, нет плавного перехода с наклонной части на горизонтальную часть ледовой дорожки. Возможны травмы спины ребенка в конце спуска. Повторяется эта ошибка в конструкции каждый год. =АИ

Гость||

В том году на набережной было убожество.

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Имя: Гость
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