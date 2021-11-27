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Общество

В Пензе прошел творческий вечер писателя и историка Д. Мурашова

Печать

Дмитрий Мурашов, ученый секретарь областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, готовится отметить 50-летний юбилей. На творческий вечер собрались коллеги и друзья пензенского писателя и историка.

«Я хочу быть предельно откровенным, потому что в нашей библиотеке очень много книг, у каждой есть свой автор, а одним из авторов являюсь я», - пояснил Дмитрий Мурашов.

Сейчас уже есть чем гордиться, а первая публикация вышла не вполне удачной: в ней допущена фактическая ошибка. С тех пор писатель тщательно проверяет материал, прежде чем отдать его в печать.

«В этом году вышло несколько новых моих книг: об истории усадьбы Адриана Устинова в Бекове, о Николае Калачове, совсем недавно - сборник Николая Панова (я был составителем)», - рассказал Дмитрий Мурашов.

Творческая встреча под названием «Мои собеседники» прошла в рамках выставки-ярмарки «Мир книг на Пензенской земле».

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Дмитрий! С юбилеем! Дальнейших творческих успехов. С уважением А. Сохряков

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