В Пензе прошел творческий вечер писателя и историка Д. Мурашова

27.11.2021 | 16:00

Дмитрий Мурашов, ученый секретарь областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, готовится отметить 50-летний юбилей. На творческий вечер собрались коллеги и друзья пензенского писателя и историка.

«Я хочу быть предельно откровенным, потому что в нашей библиотеке очень много книг, у каждой есть свой автор, а одним из авторов являюсь я», - пояснил Дмитрий Мурашов.

Сейчас уже есть чем гордиться, а первая публикация вышла не вполне удачной: в ней допущена фактическая ошибка. С тех пор писатель тщательно проверяет материал, прежде чем отдать его в печать.

«В этом году вышло несколько новых моих книг: об истории усадьбы Адриана Устинова в Бекове, о Николае Калачове, совсем недавно - сборник Николая Панова (я был составителем)», - рассказал Дмитрий Мурашов.

Творческая встреча под названием «Мои собеседники» прошла в рамках выставки-ярмарки «Мир книг на Пензенской земле».