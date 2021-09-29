В Пензенской области на карантин по CОVID-19 ушли 338 классов

29.09.2021 | 13:10

По состоянию на среду, 29 сентября, в Пензенской области на карантин по коронавирусной инфекции закрыто 338 классов в 141 школе, а также 111 групп в 76 детских садах. COVID-19 болеет 0,4% от общего числа учеников и 0,2% - воспитанников.

Об этом порталу «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

В минздраве добавили, что из-за карантина по ОРВИ не ходят на занятия ученики 51 класса в 27 школах. В общей сложности болеет 0,2% учеников.

Кроме того, из-за острой респираторной вирусной инфекции закрыта 1 детсадовская группа. Болеют 11 малышей - это составляет 0,01% от общего числа детсадовцев в регионе.