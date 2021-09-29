Общество

В Пензенской области на карантин по CОVID-19 ушли 338 классов

Печать

По состоянию на среду, 29 сентября, в Пензенской области на карантин по коронавирусной инфекции закрыто 338 классов в 141 школе, а также 111 групп в 76 детских садах. COVID-19 болеет 0,4% от общего числа учеников и 0,2% - воспитанников.

Об этом порталу «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

В минздраве добавили, что из-за карантина по ОРВИ не ходят на занятия ученики 51 класса в 27 школах. В общей сложности болеет 0,2% учеников.

Кроме того, из-за острой респираторной вирусной инфекции закрыта 1 детсадовская группа. Болеют 11 малышей - это составляет 0,01% от общего числа детсадовцев в регионе.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

И зачем там какому-то закошмаренному удаленка? Все в рамках общей статистики - носителей вируса 0,4 % . И это показатель «опасности» барановируса

Гость||

Сейчас необразованное быдло начнёт топить за удалёнку. Сами не учились и хотят что бы их отпрыски тупыми как родители выросли.

Гость||

Эй, баран, полежи в больнице, узнаешь что такое барановирус, придурок

Гость||

Гость писал(a):

Эй, баран, полежи в больнице, узнаешь что такое барановирус, придурок
Привет тупой ваксер.

Гость||

Эй, баран, полежи в больнице, узнаешь что такое барановирус, придурок

——

Я не боюсь вируса, он не представляет опасности для подавляющего большинства)

Гость||

Тебя, бесстрашного, в 4-ю на две недели. Да в коридор. Да напротив сортира. Чтобы мозги поправить.

Гость||

Тебя, бесстрашного, в 4-ю на две недели. Да в коридор. Да напротив сортира. Чтобы мозги поправить.

——

Смени методичку, закошмаренный) за 18 месяцев этой вымышленной пандемии я не соблюдал никаких рекомендаций. И не буду принципиально их соблюдать. И колоться шмурдяком не собираюсь

Гость||

Вот вообще не удивил своим ответом. Вы по одной и той же методичке что ли отвечаете. Полежи в больнице узнаёшь, все знакомые и родственники переболели или. Все знакомые или родственники умерли. У меня вот никто на работе ни знакомые ни родственники не болели . Вы где больные? Если только на голову.

Гость||

Кого там в больницах залечивают , аж до смерти , а потом пишут что от ковида.

Гость||

Гость писал(а):

> Я не боюсь вируса, он не представляет опасности для подавляющего большинства)

_____________

А не думаешь ли ты, смелый, что попадешь не в большинство, а в меньшинство?

Гость||

Гость писал(a):

Тебя, бесстрашного, в 4-ю на две недели. Да в коридор. Да напротив сортира. Чтобы мозги поправить.
Ты истеричка видимо в сартире там лежал

Гость||

А не думаешь ли ты, смелый, что попадешь не в большинство, а в меньшинство?

——

Не думаю) и живу спокойно и уверенно)

Гость||

Странные люди эти ваксеры. Складывается мнение, что эти дебилы всю жизнь бухали, употребляли всякое наркотическое дерьмо, питались пальмовым маслом, и тем самым убили свой организм в хлам. Теперь бегают и ноют, что им идиотам пришлось привиться т.к. на свой больной организм они не могут расчитывать. А нормальные люди которые за собой следят над ними смеются. Давйте любители не здорового образа жизни, нападайте, ваксеры после вакцины становятся уж больно агрессивными. Я лично не против вакцин которые хотябы прошли все этапы испытаний, может и я лет четез пять привьюсь, а пока посмотрю что будет дальше.

Гость||

Гость писал(a):

Странные люди эти ваксеры. Складывается мнение, что эти дебилы всю жизнь бухали, употребляли всякое наркотическое дерьмо, питались пальмовым маслом, и тем самым убили свой организм в хлам. Теперь бегают и ноют, что им идиотам пришлось привиться т.к. на свой больной организм они не могут расчитывать. А нормальные люди которые за собой следят над ними смеются. Давйте любители не здорового образа жизни, нападайте, ваксеры после вакцины становятся уж больно агрессивными. Я лично не против вакцин которые хотябы прошли все этапы испытаний, может и я лет четез пять привьюсь, а пока посмотрю что будет дальше.
+100000 полностью согласен

Гость||

Гость писал(a):

+100000 полностью согласен
Поддерживаю!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте