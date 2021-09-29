В Пензенской области дети с редкой болезнью не получали лекарство

В Пензенской области 17 детей, страдающих муковисцидозом (генетическим заболеванием). Прокуратура проверила, как они обеспечиваются лекарственными препаратами, необходимыми по жизненным показаниям.
Выяснилось, что не все дети-инвалиды получают медикаменты в полной мере. В некоторых учреждениях здравоохранения установлены факты, когда бесплатные препараты не выписывались.
«Медицинские учреждения, в которых дети состоят на учете, не производили выписку лекарств по причине отсутствия их в аптечной сети. При этом должных мер к обеспечению больных лекарствами они не принимали, запросы ценовых предложений в адрес поставщиков, а также заявки в региональное министерство здравоохранения не направляли», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
После вмешательства прокуратуры двум пациентам, имеющим заключения врачебных медицинских комиссий о приеме жизненно необходимого препарата «Дорназа альфа», его выписали по торговому наименованию «Пульмозим». Еще двое детей получили рецепты на сопутствующие терапевтические лекарства.
«В настоящее время больные муковисцидозом дети-инвалиды обеспечены лекарствами. Виновные лица понесли дисциплинарную ответственность», - добавила Светлана Артамонова.
В 2016 году прокурорская проверка выявила, что в Бессоновском районе двое детей 2009 и 2011 года рождения, больных мукополисахаридозом, не получают жизненно необходимый препарат. Суд обязал Министерство здравоохранения Пензенской области бесплатно обеспечивать их лекарством «Элаплаза» - единственным помогающим при данном заболевании. Для этого потребовалось выделение дополнительных средств из областной казны.
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Почему только дисциплинарная ответственность? Пусть возмещают стоимость этих лекарств родителям, которые их приобретали за свой счёт. А то только выговором отделается, больно лёгкое наказание