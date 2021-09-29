В Пензенской области дети с редкой болезнью не получали лекарство

29.09.2021 | 12:55

В Пензенской области 17 детей, страдающих муковисцидозом (генетическим заболеванием). Прокуратура проверила, как они обеспечиваются лекарственными препаратами, необходимыми по жизненным показаниям.

Выяснилось, что не все дети-инвалиды получают медикаменты в полной мере. В некоторых учреждениях здравоохранения установлены факты, когда бесплатные препараты не выписывались.

«Медицинские учреждения, в которых дети состоят на учете, не производили выписку лекарств по причине отсутствия их в аптечной сети. При этом должных мер к обеспечению больных лекарствами они не принимали, запросы ценовых предложений в адрес поставщиков, а также заявки в региональное министерство здравоохранения не направляли», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

После вмешательства прокуратуры двум пациентам, имеющим заключения врачебных медицинских комиссий о приеме жизненно необходимого препарата «Дорназа альфа», его выписали по торговому наименованию «Пульмозим». Еще двое детей получили рецепты на сопутствующие терапевтические лекарства.

«В настоящее время больные муковисцидозом дети-инвалиды обеспечены лекарствами. Виновные лица понесли дисциплинарную ответственность», - добавила Светлана Артамонова.

В 2016 году прокурорская проверка выявила, что в Бессоновском районе двое детей 2009 и 2011 года рождения, больных мукополисахаридозом, не получают жизненно необходимый препарат. Суд обязал Министерство здравоохранения Пензенской области бесплатно обеспечивать их лекарством «Элаплаза» - единственным помогающим при данном заболевании. Для этого потребовалось выделение дополнительных средств из областной казны.