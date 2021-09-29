Общество

В области обновился антирекорд по числу суточных случаев COVID-19

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В среду, 29 сентября, стало известно, что в Пензенской области установлен новый антирекорд по числу выявленных за сутки случаев коронавируса - 246.

Актуальные данные обнародовал федеральный оперативный штаб.

Накануне региональный оперштаб дал информацию о 23 пациентах, умерших от коронавируса, и 86 выздоровевших.

Общее число случаев COVID-19 в регионе теперь составляет 70 339. С начала пандемии от опасной инфекции скончались 2 689 жителей региона. Общее число пензенцев, поборовших недуг, достигло 57 536.

Накануне в региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что в Пензенской области также растет уровень заболеваемости ОРВИ: за неделю острые респираторно-вирусные инфекции были выявлены более чем у 4 600 человек.

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Гость||

Здравствуй, дистанционка?!

Гость||

ой, да и ладно, плевать только на это орви

Гость||

может уже пора водить крестный хоровод и раскапывать мощи от ковидлы?

Гость||

А эти за хворавшие масок что ли не носили или не вакцинировались или на режиму повышенной готовности забили

Гость||

может, пора заканчивать с барановирусом? Прекратить всех тестировать поголовна? Буквально выковыривать вирус отовсюду? Если человек не обратился за медицинской помощью, если у него отсутствуют симптомы, но тест положительный, больным он не является и никого заразить не может! Маразматики

Гость||

Водите дистанционку.пожалуста

Гость||

Гость писал(a):

Водите дистанционку.пожалуста
зачем? Дети болеют легко, тяжелые случаи единичны и связаны с исключительно тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Так зачем дистанционка, закошмаренный?

Гость||

Гость писал(a):

Водите дистанционку.пожалуста
Для дураков вроде тебя?

Гость||

Гость писал(a):

Водите дистанционку.пожалуста
специально для вас предлагаю вообще отказаться от школы. Будут детишки под стать родителям)

Гость||

Прекратите ВАКЦИНАЦИЮ! Люди умирают именно после прививки. Только в нашем окружении умерли трое мужчин за полтора месяца, а непривитые даже не болели ничем. Вирус вводят с помощью вакцин, тем самым распространяя заболевание искусственно. А потом у них штамы новые - это вакцины "хорошие и разные", и ни одна не зарегистрирована при этом.

Гость||

ФОК и церковь- вот и все образование скоро будет

Гость||

Гость писал(a):

Если человек не обратился за медицинской помощью, если у него отсутствуют симптомы, но тест положительный,
Антиваксер-идиот в своем репертуаре: если человек не обратился за медицинской помощью и у него отсутствуют симптомы, откуда тогда возьмется тест? Хотя, впрочем, о чем говорить с больным, у которого вместо мозга - жижа.

Гость||

Гость писал(a):

Антиваксер-идиот в своем репертуаре: если человек не обратился за медицинской помощью и у него отсутствуют симптомы, откуда тогда возьмется тест? Хотя, впрочем, о чем говорить с больным, у которого вместо мозга - жижа.
Ты тот дурачёк который на пару с "крематорным" пишите одно и тоже?

Гость||

Гость писал(a):

Ты тот дурачёк который на пару с "крематорным" пишите одно и тоже?
Дурачок тут один - это ты, в чем ты сам признался. Еще вопросы, дурачок?

Гость||

Ещё вопрос: а зачем нужны маски? Она не защищает от вируса никого

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
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