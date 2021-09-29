В области обновился антирекорд по числу суточных случаев COVID-19

29.09.2021 | 12:04

В среду, 29 сентября, стало известно, что в Пензенской области установлен новый антирекорд по числу выявленных за сутки случаев коронавируса - 246.

Актуальные данные обнародовал федеральный оперативный штаб.

Накануне региональный оперштаб дал информацию о 23 пациентах, умерших от коронавируса, и 86 выздоровевших.

Общее число случаев COVID-19 в регионе теперь составляет 70 339. С начала пандемии от опасной инфекции скончались 2 689 жителей региона. Общее число пензенцев, поборовших недуг, достигло 57 536.

Накануне в региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что в Пензенской области также растет уровень заболеваемости ОРВИ: за неделю острые респираторно-вирусные инфекции были выявлены более чем у 4 600 человек.