Общество

Пензенцам дали номера телефонов для жалоб на поборы в школах

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Во вторник, 28 сентября, на странице правительства Пензенской области в соцсети «ВКонтакте» были опубликованы телефоны, по которым можно сообщить о случаях незаконных сборов денег в образовательных учреждениях.

Пожаловаться на такие факты можно по номерам: 8(8412) 55-30-92, 8(8412) 55-37-54, 8(8412) 32-57-12, говорится в посте.

Жители области начали обсуждать в Сети проблему поборов в преддверии учебного года. Они писали, что на родительские деньги покупают краску и постельное белье в детсадах, парты и стулья для первоклашек и многое другое. А с выпускников, например, заранее собирают деньги на бал, который должен состояться после завершения учебного года.

По словам врио министра образования Александра Воронкова, по каждому такому сообщению проводится разбирательство. Однако в большинстве случаев инициаторами сбора средств являются сами родители.

Директорам школ пригрозили санкциями за школьные поборы. А начальник управления образования Пензы Лилия Чащина предложила провести выпускные вечера «без изысков и даже без нарядов», но и без излишних родительских затрат.

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Источник — фото pixabay.com
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