Общество

В Пензенской области за неделю более 4 600 человек заболели ОРВИ

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Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ в Пензенской области по-прежнему нестабильна, уровень заболеваемости остается высоким. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С 20 по 26 сентября, на 38-й неделе года, было зарегистрировано 4 617 случаев ОРВИ (236,7 на 100 тысяч населения) - на 37,6% больше, чем на предыдущей неделе. Суммарная заболеваемость выше уровня эпидпорога на 80,3%.

Лидеры по заболеваемости - два города: Кузнецк (1 070,7) и Пенза (477,7) - и 9 районов: Мокшанский (1 513,8), Лопатинский (775,5), Башмаковский (753,3), Сосновоборский (717,8), Сердобский (691,4), Никольский (631,6), Спасский (570,0;), Кузнецкий (519,2) и Шемышейский (451,5).

В Пензе на прошлой неделе зарегистрировано 2 439 случаев ОРВИ (468,1 на 100 тысяч населения). Среди детей этот показатель ниже контрольного уровня, среди взрослых превышение составляет 39,6%.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Это же повидло)

Гость||

А Городищенском район уже не входит в состав Пензенской области? Хотелось бы. Знать о положении дел в районе, ни в хороших ни в плохих нет

Имя: Гость
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