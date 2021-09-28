В Пензенской области с начала года бешенство выявили у 32 кошек

28.09.2021 | 12:00

В Пензенской области с начала года выявили 70 случаев бешенства среди животных. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего бешенство регистрировалось среди кошек. За период с 1 января по 26 сентября особей с этим заболеванием оказалось 32. На втором месте - собаки (28), далее - лисы (7) и крупный и мелкий рогатый скот (3).

В РПН напомнили, что переносчиками бешенства также могут быть летучие мыши, белки, грызуны.

«Больные животные, вопреки сложившемуся мифу, не всегда ведут себя агрессивно и истекают слюной, это происходит на последних стадиях заболевания, а сначала у них просто немного меняется поведение.

Они становятся апатичными, вялыми, часто зевают, как бы глотают пастью воздух. Всегда соблюдайте осторожность при виде дикого животного, охотно идущего на контакт, ласкового или абсолютно безразличного к вашему присутствию», - обратились к пензенцам специалисты.

Заразиться бешенством от животного человек может через укусы, раны и ссадины на коже, ослюнение, а также при контакте с предметами, на которые попала инфицированная слюна. От человека к человеку вирус не передается.

«Инкубационный период бешенства может составлять от 8 недель до года, да-да, это не описка - целый год вирус может готовиться к нападению. Прогноз бешенства всегда крайне неблагоприятный. Если у человека появились симптомы, исход всегда один - смерть», - подчеркнули в РПН.

Для профилактики бешенства людям делают шесть уколов в плечо. Тем, кто получил тяжелые повреждения, назначают еще и антирабический иммуноглобулин.