Общество

Управляющие компании вступили в борьбу за дом на проспекте Победы

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Борьба управляющих компаний за многоподъездный дом на проспекте Победы, 140, только началась, а уже преподнесла немало сюрпризов. Некоторые жители решили сменить коммунальную организацию.

«За четыре года отмостка вокруг дома и входные группы сделаны, и входные группы - не до конца. Мы обращались: какой у нас мусоропровод, сколько у нас крыс», - рассказала жительница дома Любовь Тачкова.

В итоге в середине сентября стали собирать подписи за выбор новой управляющей компании.

«После этого дом стали забрасывать листовками со всякими угрозами, хотят спровоцировать жильцов дома на конфликт между собой. Мы не хотим никаких конфликтов», - отметила жительница дома Ольга Соловьева.

«У жителей и у управляющей компании никакого конфликта нет - конфликт именно между жителями. Одна группа, которая хочет перейти в другую управляющую компанию, немногочисленная. Наверное, поверили тем обещаниям, которые новая управляющая компания им посулила, но это пока только слова», - пояснил исполнительный директор АО «Арбековское» Алексей Медушенков.

К удивлению сторонников новой управляющей компании, внезапно возникла еще одна коммунальная организация.

«Эта компания появилась буквально на днях, мы узнали об этом из листовок, которые разнесли нам по дому. У нее в принципе по Пензе очень много долгов, как стало известно, это в открытом доступе в интернете. Откуда, кто ее заявил - мы не в курсе», - сообщила Ольга Соловьева.

«Насколько нам известно, по Пензе есть картельный сговор, когда УК с УК договариваются и в дома свои не заходят, и когда приходит другая УК, они вместе сбиваются и начинают всячески мешать ей», - заявил исполнительный директор АО «Гарант-сервис» Геннадий Корытько.

Документы с подписями в жилищную инспекцию для проверки еще не поступили. Но практика показывает: разбирательства могут продолжаться годами. Так было на Пушкина, 9, где выбрали управляющую компанию, но узнали, что есть поддельный протокол, по которому проголосовали уже умершие и старшая по дому, хотя она была на море.

В случае c домом на проспекте Победы подключился опытный юрист в сфере ЖКХ.

«Прежняя управляющая организация не хочет отдавать дом, новая проводит собрания, и одновременно появляется третья, которая заходит сразу с заочным голосованием без проведения очной части. Жилищный кодекс такого не допускает, это прямое нарушение», - подчеркнул юрист Павел Кузнецов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В случае c домом на проспекте Победы подключился опытный юрист в сфере ЖКХ.
это опытный юрист?

Гость||

Ну наверное представился так, мол я "опытный юрист" 😁

Гость||

ао арбековское вообще что то делает???кроме как бабло рубить..

Гость||

ук высотка...ниже плинтуса...

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