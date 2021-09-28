Пункты вакцинации в ТЦ закрыли из-за роста заражения ОРВИ

28.09.2021 | 18:16

В торговых центрах Пензы приостановлена работа кабинетов вакцинации. Такое решение принято руководством областного минздрава на фоне подъема уровня заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями. Силы и средства аккумулируют в медицинских организациях. Теперь только там можно сделать укол препаратами «Спутник V», «Спутник Лайт» и другими.

«Самый большой пункт вакцинации организован на Володарского, 34, он продолжает работу. Кроме того, еще 19 пунктов вакцинации в поликлиниках города - мы работу их не приостанавливаем, наращиваем. Сейчас плюс к коронавирусу мы начинаем вакцинировать от гриппа, уже активно проводится эта работа», - сообщила врио заместителя министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Прививка, по мнению врачей, дает защиту. В реанимационном отделении областного центра спецвидов медицинской помощи из 60 пациентов нет ни одного вакцинированного.

«Вся заболеваемость в настоящее время связана с мутированным штаммом - это индийский дельта-штамм. Он имеет отличительные особенности: при этом штамме заболевание протекает более агрессивно, быстрее развивается цитокиновый шторм, заболевание характеризуется массивным поражением легких», - отметила главный внештатный инфекционист Минздрава Пензенской области Джамиля Курмаева.

Больше стало инфицированных и среди несовершеннолетних. У них зачастую наблюдают клинику, похожую на кишечные расстройства: рвота, диарея. Это сбивает с толку родителей, которые принимают недуг за норовирус.

«Клинические испытания среди подросткового возраста прошла вакцина «Спутник». Здесь у нас проблема состоит в том, что документы находятся на регистрации в Минздраве РФ. Как только будут получены документы для проведения вакцинации подростков, то мы начнем тоже вакцинировать», - пояснила Марина Воробьева.

Только на добровольных началах - обращают внимание в региональном минздраве. Ближе к концу этого года ждут поступления препаратов для прививочной кампании среди несовершеннолетних.