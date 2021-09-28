Названа дата открытия открытия 175-го универсама в Арбекове

28.09.2021 | 16:56

Местные жители заметили, что работы по ремонту здания одного из самых крупных универсамов Пензы подходят к концу.

Внутри сотрудники и арендаторы наводят порядок, их видно через большие панорамные витрины, а снаружи обустраивают парковку: уложили новый асфальт, нанесли разметку, устанавливают ограничительные столбики. У горожан возникает резонный вопрос: когда центр откроет двери для посетителей?

«Торжественное открытие намечено на 7 октября. В универсаме № 175 будет работать один из самых крупных магазинов «Караван» с отделом готовых блюд и ремесленной пекарней «Пан Калач». По случаю открытия пензенцев ждут подарки и акции с выгодными ценовыми предложениями», - пояснила директор сети «Караван» Елена Учайкина.

Гости универсама 7 октября смогут купить пиццу «Маргарита» всего за 100 рублей. Детей ждет веселая анимация, а взрослых - конкурсы с ценными призами и подарки за покупки на сумму от 1 000 рублей.

Универсам № 175 станет деловым и социальным центром микрорайона Арбеково. Здесь будет работать пятый по счету, один из самых крупных МФЦ в городе. Его пропускная способность рассчитана на обслуживание более двух тысяч посетителей в сутки.

Большие площади отведены под офисы. Помещения уже готовы принять новых постояльцев. Ремонт завершен, современное пространство обустроено по принципу открытого офиса, здесь много света и воздуха.

Удачное расположение в самом центре спального района, плюс посетители МФЦ обеспечат бизнесу стабильный поток клиентов.

Желающие арендовать площади в обновленном универсаме № 175 могут уточнить всю необходимую информацию по телефону 8 (937) 445-10-46.