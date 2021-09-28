Общество

Мэр Кузнецка о COVID-19: Пенза забита, больных везут в районы

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В понедельник, 27 сентября, на совещании в администрации Кузнецка мэр Сергей Златогорский сообщил, что эпидемическая ситуация остается крайне сложной.

По его словам, за неделю в городе зарегистрировали 222 экстренных случая пневмоний и коронавируса. Болеет много детей: около 100 вызовов скорой было именно к ним.

Резко ухудшилась ситуация с ОРВИ. Эпидпорог по заболеваемости респираторными инфекциями в Кузнецке превышен в полтора раза.

«Если раньше всех спасала Пенза, то теперь Пензу приходится спасать. Вот сегодня-вчера из Пензы уже госпитализировали в районные больницы. Пенза забита. Везут из Пензы в Бессоновку, Городище и так далее. Вот такая ситуация», - разъяснил Златогорский.

В Кузнецке инфекционное отделение тоже заполнено. Из-за возросшего числа пациентов пришлось отложить ремонт хирургического корпуса.

«Лучше какой-то корпус, чем вообще никакой», - резюмировал мэр.

Изменить эпидобстановку смогут разобщение горожан и самоизоляция. Сергей Златогорский подчеркнул необходимость контролировать ситуацию с распространением вируса в школах.

«Возможны варианты образовательного процесса, без дистанционки и без такого напряга. Иначе остановимся. Кое-где по регионам начинается дистанционка», - отметил он.

Также в Кузнецке участятся рейдовые мероприятия по торговым точкам и в общественном транспорте. Сотрудники полиции и администрации проконтролируют соблюдение требований режима повышенной готовности.

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Гость||

вот плющит его однако или просто актер на камеру так работает, одно точно рабочий день закончится, поедет коньячок под шашлычек вкусно очень

Гость||

Люди болеют,а на ул.Дзержинского отопления в домах нет!Где проживают дети и старики!

Гость||

Ни один чиновник не слышал чтобы заболел, вот и Златогорский здоровенький, а говорит, что кругом все забито. Так мы и верим.

Гость||

Да не верь, сиди охай в интернете,умник блин...

Имя: Гость
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