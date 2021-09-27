Сетевое издание|18+|Понедельник|27 сен 2021|12:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |

Общество

В области обновился рекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Печать

В понедельник, 27 сентября, в Пензенской области зарегистрировали 245 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Данная цифра - рекорд по суточному приросту пациентов в регионе за все время эпидемии COVID-19. В последний раз максимальное количество жителей Сурского края с коронавирусом (243) выявили 25 сентября.

В настоящий момент общее число заразившихся составляет 69 852.

За минувшие сутки медики выписали 73 пациента, перенесших вирус. С начала эпидемии в регионе поправилось 57 352 человек. Зарегистрировали 22 новые смерти. Всего инфекция унесла жизни 2 641 пензенца.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Выборы закончились, ковид может спокойно бушевать.

Гость||

Кто конкретно сообщил?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В понедельник, 27 сентября, в Пензенской области зарегистрировали 245 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.
Все впервые заразились, повторно заболевшие/привитые есть?

Гость||

Сколько из заразившихся было голосователей на последних "какбывыборах"?

Гость||

Где конкретная статистика? Сколько детей, сколько вакцинированных, сколько госпитализировано?!

Гость||

Судя по инкубационному периоду, на выборах заразились товарищи?

Гость||

все 1,5 года этой вымышленной пандемии не соблюдаю ничего из рекомендаций: маски не ношу, дистанцию не соблюдаю, прививаться не собираюсь. И этот «сверхопасный» вирус орви никак ко мне не цепляется) он не опасен для большинства!)

Гость||

Число заболевших модным вирусом превысило в мире 230 миллионов человек.

Только забывают упомянуть, что это - с начала пандемии. То есть, если считать с марта 2020 года - за 18 месяцев.

Население Земли составляет приблизительно 7 890 000 000. То есть за 18 месяцев инфицированными оказалось примерно 3 процента жителей планеты. При том, что у большинства этот вирус буквально выковыривают из носа хз какими тестами при полном отсутствии симптомов.

А умерших за это же время с теми же самыми суперпоказательными тестами 4 728 496. То есть примерно 0,06 процента населения Земли. За 18 месяцев буйства смертоносного вируса.

Такое ощущение, что люди на почве страха утратили последние когнитивные способности. В том числе считать. Про логически мыслить и говорить нечего.

4 млн. смертей от модного вируса за полтора года людей пугают. А 9 миллионов в год - от болезней сердца - ни разу. И 1,5 миллиона в год от туберкулёза тоже. Про голод, от которого за девять месяцев прошлого, 2020 года, умерло только по данным ООН, 7 миллионов человек и вспоминать не стоит.

Всё же никогда ещё разожжённый медиа звериный страх смерти не превращал человека в обезьяну так быстро.

Гость||

После инаугурации ждём нормативный акт об обязательной вакцинации отдельных категорий....

Гость||

А почему вакцинированным не ставят диагноз Ковид при положительном мазке? Почему пишут пневмония?

Гость||

Он не опасен для большинства? Скажи об этом тем, кто тяжело перенёс или потерял близких. Может по глупой морде отхватишь.

Гость||

Гость писал(a):

Он не опасен для большинства? Скажи об этом тем, кто тяжело перенёс или потерял близких. Может по глупой морде отхватишь.
это доли процента от численности населения, подавляющее меньшинство)

Гость||

Если это рекордный прирост за все время эпидемии, то почему? Большинство население привито, а больных с каждым днем все больше. Хотелось бы знать в чем причина.

Гость||

Гость писал(a):

Он не опасен для большинства? Скажи об этом тем, кто тяжело перенёс или потерял близких. Может по глупой морде отхватишь
и вопрос от чего умерли - от новоявленного модного вируса, или от того, что не умеют лечить?

Гость||

12.18.вот от подавляющего меньшинства в рожу и получишь мразенышь.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте