В области обновился рекорд по суточному приросту случаев COVID-19

27.09.2021 | 11:53

В понедельник, 27 сентября, в Пензенской области зарегистрировали 245 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Данная цифра - рекорд по суточному приросту пациентов в регионе за все время эпидемии COVID-19. В последний раз максимальное количество жителей Сурского края с коронавирусом (243) выявили 25 сентября.

В настоящий момент общее число заразившихся составляет 69 852.

За минувшие сутки медики выписали 73 пациента, перенесших вирус. С начала эпидемии в регионе поправилось 57 352 человек. Зарегистрировали 22 новые смерти. Всего инфекция унесла жизни 2 641 пензенца.