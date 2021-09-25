Общество

В Пензе собаки из разных городов поборолись за чемпионский титул

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Во дворце спорта «Рубин» организовали многопородную выставку собак, где выбирали лучших. Чтобы продемонстрировать своих питомцев, съехались владельцы и заводчики отовсюду - от Норильска до Волгограда. Некоторые - постоянные участники, как Антонина Мицина и ее четвероногий друг Харви, в свои полтора года завоевавший все возможные титулы.

«Это хорошая возможность не только показать собаку, услышать мнения экспертов, но и пообщаться с владельцами собак разных пород», - рассказала хозяйка кавалер-кинг-чарльз-спаниеля.

Чихуахуа, французские бульдоги, ши-тцу, лабрадоры, мопсы, другие породы - среди всех самым спокойным показал себя бивер-терьер Оскар.

«Подумали, что грех такой красоте пропадать дома. Решили, что надо завоевывать титулы», - поделилась владелица собаки Ирина Преснякова.

После подготовки и длительного ожидания хозяева с питомцами вышли на площадку, чтобы эксперты вынесли свой вердикт.

«Правильной формы голова, объемный компактный корпус, правильные углы конечностей, свободный баланс движения - отлично, победитель класса» - оценил судья.

По итогам выставки лучшим собакам будут присвоены титулы чемпионов России.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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Гость||

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