В Кузнецке автобусы не будут возить дачников по будням и вечерам

В Кузнецке сокращается количество рейсов дачных автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, объяснив ситуацию изменением погодных условий и снижением потока пассажиров-дачников.
В рабочие дни и после 18:00 в субботу, воскресенье и праздники отменяются перевозки по маршрутам:
- ПАТП - Пионер;
- ПАТП - Поляна - Зеленый Шум;
- ПАТП - Вишневка;
- ПАТП - Минская - микрорайон «Западный» - Вишневка;
- ПАТП - Кармановка;
- ПАТП - Шелемис.
В прошлом году дачный сезон в Кузнецке завершился раньше запланированного: вместо 13 октября последний транспорт вышел на линию 11-го, а рейсы в Пионер завершились 8 октября.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
И правильно. Нечего.