В Кузнецке автобусы не будут возить дачников по будням и вечерам

25.09.2021 | 12:58

В Кузнецке сокращается количество рейсов дачных автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, объяснив ситуацию изменением погодных условий и снижением потока пассажиров-дачников.

В рабочие дни и после 18:00 в субботу, воскресенье и праздники отменяются перевозки по маршрутам:

- ПАТП - Пионер;

- ПАТП - Поляна - Зеленый Шум;

- ПАТП - Вишневка;

- ПАТП - Минская - микрорайон «Западный» - Вишневка;

- ПАТП - Кармановка;

- ПАТП - Шелемис.

В прошлом году дачный сезон в Кузнецке завершился раньше запланированного: вместо 13 октября последний транспорт вышел на линию 11-го, а рейсы в Пионер завершились 8 октября.