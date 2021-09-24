Время для инвестиций: коммерческие помещения от ГК «Территория жизни»

24.09.2021 | 10:45

Успешное развитие бизнеса напрямую связано с расположением торговой точки и уровнем инфраструктуры района. Причем магазины и предприятия сферы услуг шаговой доступности имеют особенные конкурентные преимущества.

ГК «Территория жизни» строит два жилых комплекса - «Арбековская застава» и «Лугометрия» - в микрорайоне Арбеково с развитой инфраструктурой и предлагает готовые помещения для бизнеса на первых этажах сданных в эксплуатацию домов.

Большинство таких строений в «Арбековской заставе» уже заселены. А это значит, что помещения на первых этажах будут иметь отличный трафик. Это выгодно как для жителей (с точки зрения доступности товаров и услуг), так и для инвесторов, которые могут взять в аренду коммерческие площади по привлекательной цене.

Высокая степень готовности домов позволит быстро подготовить помещение и сразу начать торговлю. Кроме того, скоро будут введены в эксплуатацию еще несколько строений, что позволит предпринимателям расширить бизнес, открыв представительство в других частях микрорайона.

Например, в уникальных по архитектуре 11-х строениях 6-го и 7-го микрорайонов Арбеково будут размещены целые торговые галереи. В ближайшее время на первом этаже паркинг-центра откроется гипермаркет. В новых строениях и паркинг-центре также имеется большой выбор площадей для бизнеса.

Помещения специально спроектированы под коммерческое использование и отвечают всем необходимым критериям. Высокие потолки (4,2 м) и увеличенный размер окон делают их просторными и светлыми. Планировка включает основной зал, а также отдельные помещения для различных целей.

Предусмотрены санузел и подсобка (комната для инвентаря). Каждый объект оборудован отдельной входной группой и местом под вывеску с наименованием торговой точки.

В ЖК «Арбековская застава» многие предприниматели уже открыли свой бизнес. Например, на первом этаже одного из домов находится салон красоты Mary Kate - просторная светлая студия с современным эстетичным интерьером и всем необходимым оборудованием. Работает частный детский сад и центр детского развития «Беби плюс».

Выбрать коммерческое помещение, посмотреть планировки и условия аренды можно на сайте ЖК «Арбековская застава» в разделе «Коммерческая недвижимость».

Отличной перспективой для развития бизнеса станет открытие торговой точки в новом жилом комплексе комфорт-класса «Лугометрия». Уже сейчас, на начальном этапе строительства, в ЖК сдаются в аренду офисные и коммерческие помещения. Здесь будут располагаться торговые галереи, гипермаркеты, офисы IT-компаний, предприятия сферы услуг.

Для этого на первых этажах домов предусмотрены коммерческие помещения с высокими потолками (4,2 м), отдельным входом и оборудованными местами для вывесок. На вторых этажах находятся просторные офисы, что очень удобно для работы, если клиент приобретает квартиру и офис в «Лугометрии».

Инвестиционная привлекательность ЖК «Лугометрия» подтверждена профессиональной средой девелоперов. На всероссийском конкурсе Urban Awards 2021 он отмечен в числе пяти лучших проектов в номинации «Самый инвестиционно привлекательный проект», а также признан победителем в номинации «Лучший нейминг объекта».

Выбор помещений для бизнеса в жилых комплексах ГК «Территория жизни» - верное стратегическое решение и удачное инвестиционное вложение.

Выбирая коммерческие помещения в «Арбековской заставе» и «Лугометрии», можно быть уверенным в индивидуальном подходе - менеджеры предложат оптимальный вариант и сопроводят сделку. Подробности о наличии коммерческих помещений - по телефону единого контактного центра +7 (987) 203-000, а также на сайтах арбековскаязастава.рф, лугометрия.рф, территорияжизни.рф.