Общество

Новые случаи COVID-19 выявлены в двух городах и 16 районах области

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В пятницу, 24 сентября, региональный оперативный штаб сообщил о 240 подтвержденных случаях заболевания COVID-19, выявленных за минувшие сутки.

151 человек заболел в Пензе, 26 - в Бессоновском районе, 18 - в Кузнецком, 13 - в Нижнеломовском.

Меньше десятка случаев - в каждом из других 13 муниципальных образований. 7 инфицированных выявлено в Каменском районе, 5 - в городе Заречном, по 3 - в Никольском, Сосновоборском и Шемышейском районах, по 2 - в Башмаковском и Городищенском, по 1 - в Белинском, Иссинском, Камешкирском, Колышлейском, Мокшанском, Наровчатском и Спасском районах.

Общее количество заболевших с начала эпидемии в регионе достигло 69 125. За это время выздоровело 57 116 человек, в том числе 71 - 23 сентября. За тот же период скончалось 2 559 пациентов с коронавирусной инфекцией, из которых 21 ушел из жизни также 23 сентября.

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Гость||

Нормально так- в Москве 56 умерло, у нас 21

Гость||

Спасибо антиваксерам, слушайте их дальше.

Гость||

Гость писал(а):

> Спасибо антиваксерам, слушайте их дальше.

_____________

Благодаря им ты еще жива, дурилка

Гость||

Гость писал(a):

Спасибо антиваксерам, слушайте их дальше.
каждый должен слушать себя сам, а про вакцицы открыто говорят что они не эффективны и мало того от них еще многие мучаются или даже заболевают с симптомами простуды а чем хер его знает, сейчас уровень медицины по моему ниже плинтуса со всеми оптимизациями

Гость||

Гость писал(a):

Нормально так- в Москве 56 умерло, у нас 21
хочу умереть только от Ковида!!!!!!!!!!! Куда обратиться, кто поможет, точнее могу на спор если отброшу копыта со всеми симптомами Ковида в течении того времени за сколько якобы умирают от него, то мне дубовый гроб с венками как для почетного гражданина города

Гость||

А как же златогорский вещает, что в Кузнецке по 50 чел. каждый день

Гость||

поменяте пугало больше смешит а не пугает

Гость||

Гость писал(a):

открыто говорят что они не эффективны
кто говорит открыто? антипрививочники? офциаильные лица говорят, что вакцина не дает 100% гарантии.

Гость||

Гость писал(a):

Нормально так- в Москве 56 умерло, у нас 21
Сранвили уровень медицины в Москве и Пензенской области. Там похоже больных лечат, а у нас "складируют" в коридоры больниц.

Гость||

В 4 больнице.

Гость||

спасибо любителям вакцины. благодаря им у нас уже куча штаммов. вирус мутирует из-за этих дебилов.

Имя: Гость
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