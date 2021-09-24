Новые случаи COVID-19 выявлены в двух городах и 16 районах области

24.09.2021 | 13:14

В пятницу, 24 сентября, региональный оперативный штаб сообщил о 240 подтвержденных случаях заболевания COVID-19, выявленных за минувшие сутки.

151 человек заболел в Пензе, 26 - в Бессоновском районе, 18 - в Кузнецком, 13 - в Нижнеломовском.

Меньше десятка случаев - в каждом из других 13 муниципальных образований. 7 инфицированных выявлено в Каменском районе, 5 - в городе Заречном, по 3 - в Никольском, Сосновоборском и Шемышейском районах, по 2 - в Башмаковском и Городищенском, по 1 - в Белинском, Иссинском, Камешкирском, Колышлейском, Мокшанском, Наровчатском и Спасском районах.

Общее количество заболевших с начала эпидемии в регионе достигло 69 125. За это время выздоровело 57 116 человек, в том числе 71 - 23 сентября. За тот же период скончалось 2 559 пациентов с коронавирусной инфекцией, из которых 21 ушел из жизни также 23 сентября.