В Пензенской области за учебный год научились плавать 3 404 школьника

23.09.2021 | 16:48

9 017 юных жителей Пензенской области посещали занятия по плаванию в минувшем учебном году. 3 404 из них научились плавать.

Об этом в среду, 22 сентября, рассказал на совещании по социальным вопросам врио министра физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский. Он уточнил, что для младших школьников действует комплекс, рассчитанный на 24 занятия в соответствии с программой, которая разработана для проекта «Плавание для всех».

Высокую результативность показали город Заречный (в нем научились плавать 88,6% участников занятий) и три района: Мокшанский (83%), Шемышейский (82,4%) и Башмаковский (81,7%).

Хуже всего дело обстоит в Пачелмском (7,9%), Тамалинском (10,3%), Каменском (21,8%) районах и Кузнецке (21,3%).

На совещании было отмечено, что в регионе 17 бассейнов переданы в ведение многофункционального туристско-спортивного центра. На их ремонт и содержание выделено 57 миллионов рублей.

Решения о передаче бассейнов станции юных туристов и их ремонте были приняты после ЧП в нижнеломовской «Волне», где в апреле парами хлора отравился 21 ребенок.

В текущем году проект «Плавание для всех» будет продолжен. Необходимость обучения детей уверенно чувствовать себя в водной стихии подтверждена практикой. За лето в водоемах Пензенской области утонули 25 человек, в том числе 2 мальчика 12 и 15 лет и 17-летний юноша. Младший из погибших детей не умел плавать.