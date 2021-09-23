У механизатора из Кузнецкого района есть шанс стать лучшим пахарем мира

В среду, 22 сентября, в Саранске стартовали соревнования лучших пахарей России. Они станут отборочным этапом чемпионата мира.
В профессиональных состязаниях примут участие победители и призеры открытого чемпионата России по пахоте, имеющие опыт участия в международных соревнованиях. Это пахари из Ивановской, Ленинградской, Орловской областей, Башкортостана, Татарстана, Мордовии и Ставропольского края.
От Пензенской области выступит механизатор из Кузнецкого района Сергей Захаров. В 2019 году он занял первое место на аналогичном чемпионате страны, также проходившем в Мордовии, и получил главный приз - трактор «Кировец К-424».
«Отборочный этап чемпионата мира по пахоте - это соревнования за право представлять страну на всемирном первенстве, которое пройдет в Ленинградской области в августе 2022 года», - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.
Состязания пахарей в Саранске завершатся 25 сентября.
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penzainform.ru писал(a):хочешь жни, а хочешь куй....