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Общество

У механизатора из Кузнецкого района есть шанс стать лучшим пахарем мира

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В среду, 22 сентября, в Саранске стартовали соревнования лучших пахарей России. Они станут отборочным этапом чемпионата мира.

В профессиональных состязаниях примут участие победители и призеры открытого чемпионата России по пахоте, имеющие опыт участия в международных соревнованиях. Это пахари из Ивановской, Ленинградской, Орловской областей, Башкортостана, Татарстана, Мордовии и Ставропольского края.

От Пензенской области выступит механизатор из Кузнецкого района Сергей Захаров. В 2019 году он занял первое место на аналогичном чемпионате страны, также проходившем в Мордовии, и получил главный приз - трактор «Кировец К-424».

«Отборочный этап чемпионата мира по пахоте - это соревнования за право представлять страну на всемирном первенстве, которое пройдет в Ленинградской области в августе 2022 года», - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Состязания пахарей в Саранске завершатся 25 сентября.

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Источник — фото mcx.pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Отборочный этап чемпионата мира по пахоте - это соревнования за право представлять страну на всемирном первенстве, которое пройдет в Ленинградской области в августе 2022 года»
хочешь жни, а хочешь куй....

Гость||

молодец

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