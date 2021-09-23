Общество

Ситуацию с домом на проспекте Мира в Заречном признали неаварийной

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Жителям дома № 96 на проспекте Мира в Заречном, в подвале которого недавно произошло обрушение, ничто не угрожает, здание устоит. Эксперты заверили горожан, что ситуация неаварийная.

Об этом со ссылкой на представителя управляющей компании Дмитрия Кривова сообщает портал «Заречье сегодня».

Ранее жильцы пожаловались в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ», что опасаются ЧП. В их доме постоянно происходят обрушения. Собственными силами они обследовали подвал, обнаружили там рухнувшую часть фундамента и дыру, и написали обращение в администрацию закрытого города.

Специалисты осмотрели место аварии и выяснили, что причина - размытие нижних слоев грунта, на котором стоит здание.

«Чтобы начать исследование, специалисты рекомендовали демонтировать бетонную глыбу, которая образовалась из-за провала и мешала комплексному обследованию фундамента. Чтобы не создавать лишних вибраций и не нагружать фундамент, работать перфоратором было нельзя. Мы заключили договор со специализированной компанией, которая ее распилила. Теперь эксперты исследуют фундамент», - рассказал порталу Дмитрий Кривов.

Кроме того, проводится геодезический мониторинг здания. Эксперты установят, проседает ли дом, имеются ли какие-то наклоны.

По предварительным данным, ЧП не случится, однако здание нуждается в укрепительных работах. Их планируют выполнить в текущем году.

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Источник — фото zarpressa.ru
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В Зарю их переселить.

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