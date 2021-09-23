Пензенцев с признаками ОРВИ просят вызывать врача на дом

23.09.2021 | 18:03

Все чаще пензенцы стали чихать и кашлять. Специалисты отмечают увеличение числа обращений за медицинской помощью. Респираторно-вирусные инфекции атакуют жителей области. Эпидемиологическая ситуация напряженная, констатируют в управлении Роспотребнадзора.

«За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 3 356 случаев заболевания, эпидпороги превышены на 49%. Наиболее высокий уровень заболеваемости регистрировался в Спасском, Лопатинском, Мокшанском районах и в городе Кузнецке», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора про Пензенской области Вера Быкова.

Нагрузка на терапевтов возросла: около 30 вызовов приходится на одного специалиста ежедневно. Пензенцам, которые только почувствовали себя плохо, медики настоятельно рекомендуют не ходить в поликлинику, а вызвать врача на дом.

«Отличить ковид от простой ОРВИ не всегда просто. Единственный метод диагностики ковида - это тест ПЦР (мазки из носа и ротоглотки), на основании которого мы ставим диагноз. Все первичные случаи ОРВИ расцениваются как потенциальные ковидные», - заявила заведующая поликлиникой № 6 г. Пензы Яна Покщаева.

Коронавирус накладывает свой отпечаток на ситуацию - характерным сезонным увеличением числа заболевших. Поэтому тем, кого осенняя хворь пока обходит стороной, советуют соблюдать все меры профилактики, в том числе - пройти курс вакцинации.

«Интервал между прививками против коронавируса и против гриппа должен составлять не менее месяца», - рассказала Вера Быкова.

Все необходимые для вакцинации препараты есть в достаточном количестве в медицинских учреждениях Пензы и области.