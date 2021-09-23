Общество

Пензенцев с признаками ОРВИ просят вызывать врача на дом

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Все чаще пензенцы стали чихать и кашлять. Специалисты отмечают увеличение числа обращений за медицинской помощью. Респираторно-вирусные инфекции атакуют жителей области. Эпидемиологическая ситуация напряженная, констатируют в управлении Роспотребнадзора.

«За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 3 356 случаев заболевания, эпидпороги превышены на 49%. Наиболее высокий уровень заболеваемости регистрировался в Спасском, Лопатинском, Мокшанском районах и в городе Кузнецке», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора про Пензенской области Вера Быкова.

Нагрузка на терапевтов возросла: около 30 вызовов приходится на одного специалиста ежедневно. Пензенцам, которые только почувствовали себя плохо, медики настоятельно рекомендуют не ходить в поликлинику, а вызвать врача на дом.

«Отличить ковид от простой ОРВИ не всегда просто. Единственный метод диагностики ковида - это тест ПЦР (мазки из носа и ротоглотки), на основании которого мы ставим диагноз. Все первичные случаи ОРВИ расцениваются как потенциальные ковидные», - заявила заведующая поликлиникой № 6 г. Пензы Яна Покщаева.

Коронавирус накладывает свой отпечаток на ситуацию - характерным сезонным увеличением числа заболевших. Поэтому тем, кого осенняя хворь пока обходит стороной, советуют соблюдать все меры профилактики, в том числе - пройти курс вакцинации.

«Интервал между прививками против коронавируса и против гриппа должен составлять не менее месяца», - рассказала Вера Быкова.

Все необходимые для вакцинации препараты есть в достаточном количестве в медицинских учреждениях Пензы и области.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Думаете придёт врач?

Гость||

Придёт! Ко мне пришли через час после вызова.

Гость||

на южной поляне в поликлиниках адская нагрузка на терапевтов. Они просто не в состоянии прийти ко всем. Поэтому приходится все равно идти в поликлинику даже с высокой температурой. Вначале врачей найдите,а уж потом делайте такие выпуски.

Гость||

У меня признаки орви, как ходил на работу, так и буду ходить. Сопли переживём )

Гость||

Я бы всё-таки с ОРВИ на работу не ходил, недельку бы отлежался.

Гость||

Чтоб потом ждать три дня когда придет доктор. После многочисленных звонков и жалоб

Гость||

Во первых, дозвониться не реально, во вторых хорошо придёт недели через полторы, и то медсестра. Кому такая помощь нужна.

Гость||

Господи, все делают, чтобы настоящие болезни не лечить. Ни инсультов, ни инфарктов не стало. Почки у всех норм, просто жесть....

Гость||

Когда дозвонишься, надо уже вызывать психиатра.

Гость||

Гость писал(а):

> на южной поляне в поликлиниках адская нагрузка на терапевтов. Они просто не

> в состоянии прийти ко всем. Поэтому приходится все равно идти в поликлинику

> даже с высокой температурой. Вначале врачей найдите,а уж потом делайте

> такие выпуски.

Правда Ваша,врач пришел только на 9ый день

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Наиболее высокий уровень заболеваемости регистрировался в Спасском, Лопатинском, Мокшанском районах и в городе Кузнецке
Обители антипрививочных мракобесов?

Имя: Гость
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