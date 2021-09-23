На 11 канале подвели итоги конкурса «Лучший двор»

23.09.2021 | 19:13

Подведение итогов конкурса «Лучший двор», посвященного 25-летию 11 канала, прошло в прямом эфире. С 25 мая по 27 августа управляющие компании, товарищества собственников жилья, а также инициативные граждане - жители многоквартирных домов и частного сектора - звонили в программу «Служба 11», чтобы пригласить съемочную группу к себе в гости.

Выявили победителя и обладателя сертификата на 30 тысяч рублей от сети магазинов «Моя родня» с помощью лототрона. Постоянный участник программы «Служба 11», народный поэт Валерий в прямом эфире вытянул бумажку с адресом: Сузюмова, 8.

Когда Валентина Ивановна заселялась в дом, вокруг был пустырь с травой. Она год за годом расширяла площадь клумб. Ей помогал супруг.

«Здесь более 40 видов цветов. Когда наступает весна, снег растает, здесь расцветают крокусы, следом нарциссы, тюльпаны, пионы. Я как бы последовательно сажаю», - рассказала участница конкурса.

Даже в сентябре клумбы на Сузюмова, 8, поражают обилием цветов. А вот самой Валентины Ивановны дома не оказалось: она в Москве. Вместо нее принял поздравления муж.

«Конечно, очень рады. Я думаю, пойдет все сюда. В следующем году посмотрим, что она тут сделает», - сообщил победитель конкурса Владимир Трихин.

Садовые фигуры, забор, новые семена - это семейство Трихиных планирует приобрести на выигранный сертификат.