В Пензе Горводоканал меняет арматуру на насосной станции и сетях

22.09.2021 | 15:19

В среду, 22 сентября, ООО «Горводоканал» проводит в Пензе большой комплекс работ по подготовке всех элементов системы водоснабжения к непростому зимнему периоду и отопительному сезону, когда нагрузка на сети существенно возрастает.

«В связи с этим временно ограничено водоснабжение многих районов города, поскольку основные работы предстоит выполнить на насосной станции водопровода «Сурский водозабор». Здесь будет проведен комплекс действий по демонтажу и замене задвижки диаметром 1 000 мм для обеспечения возможности переключения насосного оборудования в случаях чрезвычайных и аварийных ситуаций», - пояснил главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин.

Дополнительно к этому будет заменена запорная арматура на разводящих сетях водоснабжения: на подстанции «Южная», на проспекте Победы в районе Дома ветеранов, на улицах Экспериментальной, Окружной и Красной, 69. Это делается для оперативного переключения водоводов - в случае аварийной ситуации в отдельном микрорайоне под отключение попадет минимальное количество домов.

Также в этот день проводятся те аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения и врезки новых абонентов, которые невозможны без отключения водоснабжения у большого количества потребителей.

«Вместе с указанным перечнем работ будет произведено подключение к централизованной системе водоснабжения нового водопровода в поселке ЗИФ. Здесь подрядчик завершил строительство насосной станции, водопровода и резервуара для воды. После технологического подключения жители этого района станут новыми абонентами ООО «Горводоканал» и будут обеспечены бесперебойным водоснабжением уже в ближайшее время», - добавил Юрий Ильин.

Возобновить подачу ресурса планируется к 8:00 четверга, 23 сентября. Следует иметь в виду, что после включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети города ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен.