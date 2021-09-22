В дни выборов пензенцы жаловались на громкую музыку и агрессию

22.09.2021 | 10:28

Вечером во вторник, 21 сентября, уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова подвела итоги мониторинга соблюдения прав граждан на выборах, которые проходили с 17 по 19 сентября.

По ее словам, на протяжении всех трех дней в аппарат поступали обращения от жителей региона, было рассмотрено 20 жалоб.

«Люди обращались по вопросам регистрации, неточностей в избирательных списках, обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности на участках для голосования. Жаловались на действия наблюдателей, громкую музыку на участках, обращались за помощью в надомном голосовании», - уточнила Елена Рогова.

Так, одна из женщин сообщила, что ее не пустили на участок с коляской, в которой находился грудной ребенок. После обращения на горячую линию проблему оперативно решили, и молодая мать смогла проголосовала.

Другой жительнице области не понравился слишком агрессивный наблюдатель, с которым у нее возник конфликт.

«В результате сложившейся ситуации заявительница была эмоционально расстроена и отказалась голосовать. Данное обращение направили в территориальную избирательную комиссию и полицию. На следующий день заявительница реализовала свое законное право на участие в выборах», - пояснила омбудсмен.

Люди пенсионного возраста, которые по состоянию здоровья не могли прийти на избирательные участки и подали заявки для голосования на дому, в первые два дня никого из представителей участковых комиссий так и не увидели. После того как в комиссии поступили запросы от уполномоченного, пенсионеры получили возможность для волеизъявления.

На выборах губернатора победу одержал Олег Мельниченко (72,38%), на выборах депутатов Госдумы - Игорь Руденский (60,40%) и Александр Самокутяев (53,64%).