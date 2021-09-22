Пензенцев призывают внести посильный вклад в уборку города

22.09.2021 | 19:34

Бок о бок поработали сотрудники полиции и «Зеленого хозяйства». Около здания МРЭО ГИБДД занялись благоустройством прилегающей территории. Стражей порядка обеспечил саженцами коллектив муниципального предприятия.

«Как любой гражданин, как ценитель своей Пензенской земли хотел бы видеть ее цветущей, зеленой, чтобы она благоухала», - отметил заместитель начальника управления по работе с личным составом УМВД России по области Сергей Удалов.

Таких акций по высадке деревьев в Пензе осенью пройдет немало. В рамках месячника по благоустройству будут заниматься и озеленением.

«Это улицы Кураева, Славы. В приоритете на сегодняшний день у нас красная линия центральных улиц и проспектов города», - рассказал директор МУП «Зеленое хозяйство» Андрей Денискин.

Что касается наведения чистоты и порядка в Пензе, то в период с 24 сентября по 16 октября всем неравнодушным жителям и коллективам предприятий предлагается внести свой посильный вклад в подготовку города к зиме.

«Руководителям организаций, которые занимаются управлением многоквартирными домами, рекомендовано произвести уборку придомовой территории, ремонт малых архитектурных форм, игровых и спортивных площадок», - сообщил и. о. начальника Управления ЖКХ г. Пензы Вадим Фейгин.

Мусор на полигон в рамках месячника будут принимать по специальным талонам, которые можно получить в районных администрациях.