Общество

Пензенцев призывают внести посильный вклад в уборку города

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Бок о бок поработали сотрудники полиции и «Зеленого хозяйства». Около здания МРЭО ГИБДД занялись благоустройством прилегающей территории. Стражей порядка обеспечил саженцами коллектив муниципального предприятия.

«Как любой гражданин, как ценитель своей Пензенской земли хотел бы видеть ее цветущей, зеленой, чтобы она благоухала», - отметил заместитель начальника управления по работе с личным составом УМВД России по области Сергей Удалов.

Таких акций по высадке деревьев в Пензе осенью пройдет немало. В рамках месячника по благоустройству будут заниматься и озеленением.

«Это улицы Кураева, Славы. В приоритете на сегодняшний день у нас красная линия центральных улиц и проспектов города», - рассказал директор МУП «Зеленое хозяйство» Андрей Денискин.

Что касается наведения чистоты и порядка в Пензе, то в период с 24 сентября по 16 октября всем неравнодушным жителям и коллективам предприятий предлагается внести свой посильный вклад в подготовку города к зиме.

«Руководителям организаций, которые занимаются управлением многоквартирными домами, рекомендовано произвести уборку придомовой территории, ремонт малых архитектурных форм, игровых и спортивных площадок», - сообщил и. о. начальника Управления ЖКХ г. Пензы Вадим Фейгин.

Мусор на полигон в рамках месячника будут принимать по специальным талонам, которые можно получить в районных администрациях.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Уберите химеру дырявой лошади(в народе Иван-конь) с лицом героя Советского союза Ю.А.Гагарина из исторической части города. Город станет краше.

Гость||

Посрать умею. Убираться? Не, не слышал, не умею

Гость||

Пусть чиновники, депутаты и члены ЕР с семьями и убирают город , что бы хоть какая то минимальная польза от них была. А нам - народу не когда , выживать надо , не до субботников , да и какие субботники при диком капитализме.

Гость||

А когда у дворника будет зарплатка ну хотя бы в 10 раз меньше чем у губернатора?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенцев призывают внести посильный вклад в уборку города
Каждый месяц принимаем участие платя НДФЛ и взносы в различные фонды, а еще каждый день платя НДС.

Гость||

А я не сорю и ничего не пачкаю.За собой свое говно убираю.Так что пусть оставят при себе свои коммунские замашки в стране дикого путинского капитализма.

Гость||

Интересно,как деньги красть,так это только чиновникам,как город убирать,так все выходите.

Имя: Гость
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