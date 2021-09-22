Общество

Банк «Кузнецкий» обновил ассортимент монет из драгоценных металлов

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В банк «Кузнецкий» поступили новые памятные монеты: «Стремление к звездам, К. Э. Циолковский» и «Паровоз Черепановых».

Каждая монета выполнена из серебра 925-й пробы, номиналом 3 рубля, тираж - 3 000 штук. Они отчеканены на монетном дворе Санкт-Петербурга.

На монете серии «Космос» под названием «Стремление к звездам, К. Э. Циолковский» размещен рельефный портрет знаменитого ученого на фоне выполненных в цвете изображений космического пространства и формул. Внизу вдоль канта есть надпись «К. Э. Циолковский».

На другой монете под название «Паровоз Черепановых» из серии «Изобретения России» на реверсе выполнено в цвете рельефное изображение паровоза, управляемого рабочим, на фоне изображений заводских построек. Имеются надписи вверху справа вдоль канта: «Паровоз Черепановых», внизу - «1834».

Монеты - это запоминающийся презент, который приятно вручить партнеру по бизнесу, друзьям, близким, они подойдут и для пополнения собственной коллекции. Тематика очень разнообразна. В банке «Кузнецкий» найдется подходящий вариант на любой случай.

Более подробную информацию можно получить в головном офисе банка, на сайте kuzbank.ru в разделе «Монеты» или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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