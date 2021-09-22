22 сентября в эфире «Службы 11» разыграют 30 000 руб. за лучший двор

В среду, 22 сентября, в прямом эфире народной программы «Служба 11» состоится розыгрыш приза среди участников конкурса «Лучший двор Пензы», посвященного 25-летию телерадиокомпании «Наш дом». Он стартовал 25 мая, и до 27 августа журналисты передачи снимали лучшие дворы города.
Среди участников были жители многоквартирных и частных домов, ухоженные территории представляли также управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.
Дворы были разными. Некоторые преобразились благодаря победам в конкурсах по формированию современной городской среды. Иные украшали сами жители: разбивали живописные клумбы, мастерили поделки.
Победителем можно считать каждого, но приз всего один. Это сертификат на покупку товаров на сумму 30 000 рублей в сети магазинов «Моя родня». Лучший двор определят с помощью лототрона. Затем журналисты отправятся к победителю и вручат сертификат.
Начало розыгрыша 22 сентября в 18:30. Посмотреть его можно в эфире 11 канала или на сайте penzainform.ru.
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penzainform.ru писал(a):это уже не конкурс лучший двор, а просто лотерея. Не все дворы, которые участвуют в конкурсе достойны звание лучший. В каком-то дворе только цветы, в каком-то депутат все сделал, а есть дворы, где жители действительно сами стараются делать его лучшим. Надо было дать возможность людям голосовать, как и было заявлено в условиях конкурса