22 сентября в эфире «Службы 11» разыграют 30 000 руб. за лучший двор

22.09.2021 | 11:07

В среду, 22 сентября, в прямом эфире народной программы «Служба 11» состоится розыгрыш приза среди участников конкурса «Лучший двор Пензы», посвященного 25-летию телерадиокомпании «Наш дом». Он стартовал 25 мая, и до 27 августа журналисты передачи снимали лучшие дворы города.

Среди участников были жители многоквартирных и частных домов, ухоженные территории представляли также управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.

Дворы были разными. Некоторые преобразились благодаря победам в конкурсах по формированию современной городской среды. Иные украшали сами жители: разбивали живописные клумбы, мастерили поделки.

Победителем можно считать каждого, но приз всего один. Это сертификат на покупку товаров на сумму 30 000 рублей в сети магазинов «Моя родня». Лучший двор определят с помощью лототрона. Затем журналисты отправятся к победителю и вручат сертификат.

Начало розыгрыша 22 сентября в 18:30. Посмотреть его можно в эфире 11 канала или на сайте penzainform.ru.