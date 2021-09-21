Сутки без воды: в список попал еще один микрорайон Пензы

21.09.2021 | 17:03

Во вторник, 21 сентября, стало известно, что в список микрорайонов, попавших под отключение холодного водоснабжения, вошел еще один - Север.

С 8:00 22 сентября до 8:00 23-го ресурса также не будет в Арбекове, Заре, ГПЗ-24, на Ново-Казанской улице, в Сосновке, Маньчжурии, Терновке, Междуречье, Спутнике, Сурском Квартале, Гидрострое, Тепличном Комбинате, Веселовке, районе вблизи Бригадирского моста, Кривозерье, СНТ «Декоративные культуры», на Маяке, в Нахаловке, на Шуисте, в Согласии, на Биосинтезе, Автодроме, Бугровке, улицах Кижеватова, Воронова, Российской, Калинина (частично) и Окружной.

В остальных районах возможны снижение давления и перебои в подаче ресурса.

Отключение вызвано необходимостью заменить запорную арматуру на насосной станции «Сурский водозабор» и распределительной сети города Пензы.