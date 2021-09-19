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Общество

В области на утро воскресенья явка на выборы составила менее 50%

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В воскресенье, 19 сентября, на 10:00 явка избирателей на голосование в Пензенской области составила 41,78%.

Об этом сообщается в Twitter регионального избиркома.

Ранее стало известно, что лидером по явке избирателей был Кузнецкий район. На 20:00 18-го сентября свой выбор там сделали 58,86% внесенных в списки граждан. В Пензе Первомайский район опередил все остальные с 28,9% проголосовавших жителей.

19 сентября стартовал последний день голосования. В Пензенской области действует 1 067 избирательных участков. Жители ряда районов выбирают не только губернатора и депутатов Госдумы, но и депутатов собраний представителей.

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Гость||

За воров из единой россии много голосуют?

Гость||

Мало... Но напишут, что много.

Гость||

- Да, я наш кандидат ̶И̶г̶о̶р̶ь̶ ̶В̶л̶а̶д̶и̶м̶и̶р̶о̶в̶и̶ч̶. Олег Владимирович. Это для меня большая неожиданность – еще вчера я не знал, что буду губернатором. Я вообще-то собирался идти в баню сегодня, но для ̶ ̶И̶м̶м̶а̶н̶у̶и̶л̶а̶ ̶Г̶и̶д̶е̶о̶н̶о̶в̶и̶ч̶а̶ ̶ Вячеслава Викторовича я готов на все!

— Скоро выборы! Голосовать можно за кого угодно. Но зачем за кого угодно, когда у нас есть свой, можно сказать, потомственный ....

/День Выборов-2021 , Пенза ./

Гость||

Гость писал(a):

За воров из единой россии много голосуют?
Нарисуют сколько надо.

Имя: Гость
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