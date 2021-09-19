У большинства пензенцев после COVID-19 упала продуктивность

19.09.2021 | 13:43

В Пензенской области более половины работников (51%), перенесших коронавирусную инфекцию, пожаловались на снижение продуктивности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного службой исследований hh.ru.

Сильнее и быстрее устают на работе переболевшие COVID-19 женщины, таковых 48%. Лишь 44% опрошенных мужчин рассказали о снижении продуктивности после перенесенной инфекции.

«Из возрастных групп наименьшая доля (42%) заметивших негативное влияние болезни на работу у респондентов 55 лет и старше», - говорится в исследовании.

63% переболевших жителей области, по результатам опроса, заметили у себя различные последствия коронавируса. Чаще всего (61%) они указывали на усталость. О снижении работоспособности сообщили 46%, о забывчивости или изменении вкусовых ощущений - по 44%, о проблемах с обонянием - 39%, о снижении концентрации внимания - 38%, о перепадах настроения - 32%, о частых головных болях - 31%, об одышке - 30%.

Каждому четвертому респонденту потребовалось от 1 до 2 месяцев на реабилитацию после коронавирусной инфекции. У 16% процесс занял от 2 месяцев до полугода, у 14% - от полугода до года.