Сетевое издание|18+|Воскресенье|19 сен 2021|14:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |

Общество

У большинства пензенцев после COVID-19 упала продуктивность

Печать

В Пензенской области более половины работников (51%), перенесших коронавирусную инфекцию, пожаловались на снижение продуктивности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного службой исследований hh.ru.

Сильнее и быстрее устают на работе переболевшие COVID-19 женщины, таковых 48%. Лишь 44% опрошенных мужчин рассказали о снижении продуктивности после перенесенной инфекции.

«Из возрастных групп наименьшая доля (42%) заметивших негативное влияние болезни на работу у респондентов 55 лет и старше», - говорится в исследовании.

63% переболевших жителей области, по результатам опроса, заметили у себя различные последствия коронавируса. Чаще всего (61%) они указывали на усталость. О снижении работоспособности сообщили 46%, о забывчивости или изменении вкусовых ощущений - по 44%, о проблемах с обонянием - 39%, о снижении концентрации внимания - 38%, о перепадах настроения - 32%, о частых головных болях - 31%, об одышке - 30%.

Каждому четвертому респонденту потребовалось от 1 до 2 месяцев на реабилитацию после коронавирусной инфекции. У 16% процесс занял от 2 месяцев до полугода, у 14% - от полугода до года.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте