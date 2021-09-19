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Общество

На пензенском радио начался «Осенний марафон»

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Пензенцам предлагают угадать песню, звучащую на «Радио 101.8». Счастливчикам, которые справились с заданием диджеев, вручают заслуженную награду.

«Спасибо всем вам за участие. За то, что вы слушаете любимое радио, за то, что радуете своими голосами в эфире не только меня, но и всех пензенцев и жителей нашей области», - отметила диджей Нюрочка Чайковская.

«Осенний марафон» на «Радио 101.8» стартовал в сентябре и продлится до 30 ноября. Ежедневно в будни с 14:00 до 15:00 в эфире включают песню про осень. Слушателям нужно узнать исполнителя, дозвониться до радиостудии и назвать композицию и певца.

Так, Андрей с первых нот определил, что звучит голос Александра Розенбаума и его «Вальс-бостон».

«Когда нахожусь в машине, постоянно включаю, потому что играют старые любимые песни. Мне очень нравится спокойная музыка, не напрягает меня и радует», - поделился Андрей.

За преданность он получил от радио и спонсора, известной в Пензе сети магазинов «Моя родня», подарок. Кстати, победители акции «Осенний марафон» пришли не только за призами, но и с презентами. Любимым диджеям достался осенний пирог.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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