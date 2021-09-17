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Общество

В Пензе планируют построить дворец игровых видов спорта

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В четверг, 16 сентября, в правительстве Пензенской области обсудили перспективу строительства дворца игровых видов спорта.

Рабочая группа рассмотрела предпроектные предложения. Объект планируется возвести в Железнодорожном районе Пензы, на участке, который сейчас является частью территории стадиона «Локомотив».

Дворец будет включать в себя два зала - игровой и тренировочный - для таких видов спорта, как мини-футбол, баскетбол и волейбол. В игровом зале установят зрительские трибуны на 1 000 мест.

Начало строительства запланировано на 2023 год, а введение в эксплуатацию - на декабрь 2023-го.

«Дворец позволит создать условия для участия команд региональных профессиональных спортклубов в чемпионатах России по баскетболу, волейболу, мини-футболу, а также для популяризации игровых видов спорта», - сообщили в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

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Источник — фото sport.pnzreg.ru
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Гость||

Лучше бы трубы с провалами залатать

Гость||

Зачем???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Начало строительства запланировано на 2023 год, а введение в эксплуатацию - на декабрь 2023-го.
Это ангар что ли будет или китайцев для строительства привлекут? У нас в стране в такие сроки ничего не возводят.

Гость||

Перед выборами чего только не наплетут!

Гость||

Главное землю отжать. А то стадион, березовая роща, может вас и за людей считать чтоли? Где тут«завылоболотчик»? Ждём «пьянькомментатора»

Имя: Гость
Комментарий:

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