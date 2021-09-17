В Пензе планируют построить дворец игровых видов спорта

В четверг, 16 сентября, в правительстве Пензенской области обсудили перспективу строительства дворца игровых видов спорта.
Рабочая группа рассмотрела предпроектные предложения. Объект планируется возвести в Железнодорожном районе Пензы, на участке, который сейчас является частью территории стадиона «Локомотив».
Дворец будет включать в себя два зала - игровой и тренировочный - для таких видов спорта, как мини-футбол, баскетбол и волейбол. В игровом зале установят зрительские трибуны на 1 000 мест.
Начало строительства запланировано на 2023 год, а введение в эксплуатацию - на декабрь 2023-го.
«Дворец позволит создать условия для участия команд региональных профессиональных спортклубов в чемпионатах России по баскетболу, волейболу, мини-футболу, а также для популяризации игровых видов спорта», - сообщили в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Пензенской области.
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Лучше бы трубы с провалами залатать