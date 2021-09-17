Общество

Товары и услуги от «Билайн» появились на «Яндекс.Маркете»

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«Билайн» заключил партнерское соглашение с одним из крупнейших игроков отечественного рынка e-commerce - «Яндекс.Маркетом». Теперь для пользователей сервиса доступны товары и услуги от сотового оператора, включая новинки среди смартфонов, аксессуары и SIM-карты.

SIM-карты «Билайн» можно найти в разделе «Электроника - Тарифные планы и мобильные номера», а также по соответствующему запросу в поиске.

Получить SIM-карту можно любым удобным способом: курьером, самовывозом или по почте.

Активацию SIM-карты клиент производит самостоятельно. Для этого потребуется смартфон с камерой и подключением к интернету, а также подтвержденная учетная запись на портале госуслуг и установленное приложение «Госключ». С его помощью можно получить электронную подпись, необходимую для подписания договора (подробнее о самостоятельной регистрации можно узнать здесь).

Помимо SIM-карт на «Яндекс.Маркете» в предложении от оператора появились смартфоны и аксессуары брендов Samsung, Xiaomi, Nokia, ZTE, Apple, JBL и др. Все товары прошли дополнительную проверку специалистами закупок «Билайн».

«Яндекс» - один из ключевых партнеров «Билайн». Мы рассчитываем, что наше партнерство с маркетплейсом поможет нам привлечь новую долю рынка, в том числе аудиторию «Яндекс.Плюс». А также позволит нашим клиентам получить еще более комфортный и привычный опыт интернет-покупок», - отметил директор по интернет-решениям «Билайн» Никита Чепрасов.

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