Представители ПАО «Т Плюс» рассказали, как впустить тепло в дом

17.09.2021 | 19:23

От качественной подготовки внутридомового оборудования зависит, насколько комфортно и безаварийно пройдет отопительный сезон. У представителей ТСЖ и управляющих компаний было достаточно времени, чтобы в летний период выполнить ремонт систем, провести опрессовку труб, а также исполнить свои платежные обязательства перед энергетиками.

В настоящее время задолженность за тепловую энергию населения составляет 190 миллионов рублей, управляющих организаций - свыше 10 миллионов.

«Мы призываем жителей Пензы проверить свою управляющую компанию на предмет готовности к пуску тепла, а также на отсутствие долгов, поскольку это одно из условий выдачи паспорта готовности к отопительному сезону», - отметил руководитель управления по сбору денежных средств Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Ханин.

Представители энергетического комплекса - Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» заверяют, что сетевое хозяйство компании к работе готово. Накануне глава администрации Пензы подписал постановление о начале отопительного сезона с 17 сентября.

«Предписано всем организациям (вне зависимости от формы собственности) социальной сферы, учреждениям культуры, здравоохранения, спорта, жилищного фонда в течение 10 дней с начала отопительного сезона установить гидравлический температурный режим», - сообщил и. о. начальника Управления ЖКХ г. Пензы Вадим Фейгин.

Во время пуска тепла все причастные организации и компании переходят на круглосуточный усиленный режим работы. Сформированы дополнительные аварийные бригады.