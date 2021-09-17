5 и 6 октября в Пензе приостановят подачу газа в дома

17.09.2021 | 11:34

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» информирует, что в связи с проведением АО «Газпром газораспределение Пенза» внеплановых ремонтных работ с 8:00 5 октября до 20:00 6-го будет приостановлено газоснабжение абонентов областного центра.

Ресурса не будет по следующим адресам:

- ул. Розы Люксембург, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 23, 25; 2, 2а, 4, 6, 10, 10а, 12, 16, 18, 20, 22, 24;

- проезд Розы Люксембург, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23;

- ул. Согласие, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

- 3-й Каменский проезд, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 33а;

- ул. Каменская, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 46, 48; 1, 3а, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39;

- 1-й Поимский проезд, 4, 6, 8, 10, 14 (кв. 1, 2), 16, 18, 20, 22, 24, 26,; 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 17 (кв. 1, 2), 19, 21, 23;

- 2-й Поимский проезд, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20; 3, 5, 7, 19;

- 1-й Каменский проезд, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

- ул. Марата, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 54, 56, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82; 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39;

- 1-й проезд Марата, 6; 1, 1Б, 3, 5;

- ул. Касторная, 13а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53; 10, 12, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;

- Аптекарский проезд, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

- ул. 2-я Светлая, 13, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59; 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

- 3-й Калужский проезд, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33; 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34;

- 2-й Калужский проезд, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33; 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 32;

- 1-й Калужский проезд, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 23, 29, 31; 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;

- 4-й Калужский проезд, 4, 14, 34; 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 33;

- ул. Омская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

- ул. Ломоносова, 37, 37а, 39, 41;

- ул. Чаадаева, 35а, 39а, 41а, 51а, 51Б, 51в, 51г, 53а, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 151а, 151Б, 153а, 153Б, 155; 2, 8;

- 1-й Складской переулок, 4, 6, 8, 8а;

- 3-й проезд Чаадаева, 4, 8, 10; 3, 7, 9, 11, 13,;

- ул. Долгорукого, 1а, 1Б, 3, 5, 7, 7а, 9, 13, 15, 17;

- Складской переулок, 3, 11, 13, 15, 17, 19а, 19Б, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 33; 2, 4, 8, 10;

- ул. Складская, 5, 7, 9, 13, 15; 2, 2а, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18, 20, 22;

- СНТ «Заря», 1/2, 1/15, 1/17, 1/19, 1/22, 1/27, 1/28, 1/29, 1/31, 1/32, 1/34, 1/35, 1/45, 1/49, 1/52, 1/65, 1/67; 2/2, 2/5, 2/8, 2/9, 2/21, 2/55, 2/57, 2/58, 2/60, 2/62, 2/66, 2/68, 2/69, 2/101а, 2/103, 2/105, 2/106, 2/109, 2/113, 2/115, 2/117, 2/121, 2/124, 2/136, 2/137, 2/141, 2/146, 2/147, 2/156, 2/161, 2/163, 2/169, 2/170, 2/175, 2/178, 2/179, 2/180, 2/187, 2/190, 2/193, 2/195; 3/2, 3/4, 3/13, 3/17, 3/35, 3/47, 3/48, 3/55; 4, 4/2, 4/7, 4/25, 4/29, 4/47, 4/56, 4/57, 4/60, 4/62, 4/91; 5, 6, 17, 19, 32, 36, 40, 41, 110, 171, 184, 356;

- Кордон Сурка, 1, 1а;

- ул. Привокзальная, 2, 2Б, 4, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 12, 14, 16, 22а, 24а.