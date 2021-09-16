За неделю в области от укусов клещей пострадали более 150 человек

За минувшую неделю с укусами клещей к специалистам обратилось 155 жителей Пензенской области. Данные на четверг, 16 сентября, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.
В числе обратившихся было 33 ребенка в возрасте до 14 лет.
На предыдущей неделе от нападения опасных кровососов пострадал 101 человек, в том числе 22 ребенка.
С 9 по 16 сентября в лабораториях на возбудителей иксодового клещевого боррелиоза проверили 111 членистоногих. В 18 случаях (15,9%) результат анализа был положительным.
Всего с начала сезона активности клещей (5 апреля) клещи атаковали 2 626 жителей региона, среди них 670 детей. Специалисты исследовали 1 829 членистоногих, в 291 обнаружили возбудителей боррелиоза.
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человек сам продукт жизнедеятельности микрорганизмов чего же нам так их не любить и болеть от них простой жизнедеятельности