За неделю в области от укусов клещей пострадали более 150 человек

16.09.2021 | 15:15

За минувшую неделю с укусами клещей к специалистам обратилось 155 жителей Пензенской области. Данные на четверг, 16 сентября, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

В числе обратившихся было 33 ребенка в возрасте до 14 лет.

На предыдущей неделе от нападения опасных кровососов пострадал 101 человек, в том числе 22 ребенка.

С 9 по 16 сентября в лабораториях на возбудителей иксодового клещевого боррелиоза проверили 111 членистоногих. В 18 случаях (15,9%) результат анализа был положительным.

Всего с начала сезона активности клещей (5 апреля) клещи атаковали 2 626 жителей региона, среди них 670 детей. Специалисты исследовали 1 829 членистоногих, в 291 обнаружили возбудителей боррелиоза.