В регионе в дни голосования на охрану порядка выйдет 6 000 полицейских

16.09.2021 | 18:53

Для охраны общественного порядка в дни голосования задействуют свыше 6 000 сотрудников полиции. Кроме того, безопасность граждан будут обеспечивать бойцы Росгвардии и представители частных организаций.

«За сутки до проведения голосования все избирательные участки будут обследованы с помощью технических средств, а также служебных собак, натренированных на поиск и обнаружение взрывчатых веществ и взрывных устройств, после чего объекты будут взяты под круглосуточную охрану сотрудниками полиции.

УМВД России по Пензенской области готово к обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности в период проведения единого дня голосования на территории региона», - сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области Анатолий Трыханов.

С личным составом уже проведен дополнительный инструктаж о бдительности и соблюдении мер антитеррористической безопасности. Для полицейских организовали занятия по изучению избирательного законодательства.