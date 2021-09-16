Общество

В регионе в дни голосования на охрану порядка выйдет 6 000 полицейских

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Для охраны общественного порядка в дни голосования задействуют свыше 6 000 сотрудников полиции. Кроме того, безопасность граждан будут обеспечивать бойцы Росгвардии и представители частных организаций.

«За сутки до проведения голосования все избирательные участки будут обследованы с помощью технических средств, а также служебных собак, натренированных на поиск и обнаружение взрывчатых веществ и взрывных устройств, после чего объекты будут взяты под круглосуточную охрану сотрудниками полиции.

УМВД России по Пензенской области готово к обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности в период проведения единого дня голосования на территории региона», - сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области Анатолий Трыханов.

С личным составом уже проведен дополнительный инструктаж о бдительности и соблюдении мер антитеррористической безопасности. Для полицейских организовали занятия по изучению избирательного законодательства.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

А кого от кого охранять?

Гость||

Мы,что на войне,чтоли?Клоуны.

Гость||

Гость писал(а):

> А кого от кого охранять?

Фальсификаторов выборов за жуликов и воров от народа.

Гость||

"Космонавты" с дубинаками будут?

Гость||

А как же в в 2020 г. полицейский который обязан был присутствовать на избирательном участке в бессоновке проглядел сброс бюллетеней?

Гость||

Гость писал(a):

"Космонавты" с дубинаками будут?
Автозаки подгонят к каждому участку?

Гость||

Прощай, Единая Россия,

Настал и твой последний год.

Гудбай, напарники лихие!

Пусть оболваненный народ,

Привыкший думать по указке,

Глаза откроет на свой дом.

Сравните теле-зомбо-сказки

С тем, что творится за окном!

Остались в прошлом стройки века,

Бурьяном поросли поля.

В электорате человека

Не видит партия жулья!

Детишек учат физкультуре,

Чтоб веселей валили лес,

Пока ЕдРо и госструктуры

Страной барыжат наразвес.

Мы покупаем здесь квартиры

В кредиты по двойной цене,

Чтобы холеные банкиры

Имели яхты и шале.

И не появятся дороги

В стране, где правят дураки.

Пусть партия уносит ноги –

Народ сжимает кулаки!

Пора освободить кормушку –

В ней уже нечего украсть.

Не удивительно. Кукушкой

Себя показывает власть!

Живем, как сырьевой придаток,

И на горбу катаем шваль –

Так стала вертикалью взяток

Российской власти вертикаль.

Вставай, страна, пора сражаться!

За школы, вузы, детсады,

За дружное народов братство,

За то, чтоб не было войны,

За право на свободу слова,

За честь и совесть, нефть и газ,

За все, что в мире есть святого –

За жизнь для каждого из нас.

Нас не придет спасать мессия

От власти партии господ.

Прощай, «Единая Россия»!

Хорош обманывать народ!

Пока душа не очерствела,

Гоните гадов там и тут!

Тогда на смену беспределу

Законы совести придут.

Имя: Гость
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