Сотрудник ГК «Территория жизни» стал лучшим в профессии

16.09.2021 | 17:20

В четверг, 16 сентября, на Фонтанной площади состоялось торжественное награждение победителей регионального конкурса «Лучший по профессии».

В номинации «Лучший штукатур» победителем признан сотрудник группы компаний «Территория жизни» Александр Ахмаев. Он выиграл автомобиль.

Конкурс проходил в Городе Спутнике на базе строящегося детского сада и состоял из двух этапов: практического задания и проверки теоретических знаний. Победители определялись после оценки фактических работ и подсчета баллов жюри.

«Ассоциация пензенских строителей» проводит данный конкурс на призы губернатора с целью подчеркнуть важность рабочих профессий.

В небольшом интервью для представителей СМИ Александр отметил, что главным фактором победы в конкурсе является высокий уровень профессиональной подготовки, что позволяет выполнять работы точно в срок и, самое главное, качественно.

Нужно отметить, что представители ГК «Территория жизни» уже третий год подряд побеждают в конкурсе, что говорит о высоком уровне мастерства и ответственном отношении к делу. Компания поздравляет Александра и желает ему успехов, здоровья и всего самого лучшего.