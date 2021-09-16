Общество

Пензенцы разошлись во мнениях по поводу старта отопительного сезона

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Уже в октябре суммы в счетах пензенцев за коммуналку сильно подрастут. Придется заплатить за то, что во второй половине месяца батареи в квартирах станут горячими.

«Главой администрации города Пензы подписано постановление о начале отопительного сезона - 2021-2022 годов с 17 сентября 2021 года. Все организации, которые участвуют в централизованном теплоснабжении города, готовы к отопительному сезону», - сообщил и. о. начальника Управления ЖКХ г. Пензы Вадим Фейгин.

Как всегда, в первые дни ресурс начнет поступать в детские сады, школы и больницы, в жилой фонд в основном он доберется к 22-му числу. Дата начала отопительного сезона выбрана не случайно: по прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни по ночам может быть чуть выше ноля.

Мнения пензенцев по поводу старта сезона горячих батарей расходятся.

«Я считаю, что вовремя, потому что на улице уже прохладно», - отметила горожанка.

«Думаю, как раз вовремя, потому что мы уже замерзаем давненько», - рассказала женщина.

«Мне вообще-то кажется, что еще рановато», - возразил мужчина.

«Денег жалко, если честно. Дорого», - пояснила пенсионерка.

В прошлом году отопительный сезон в Пензе начался 28 сентября, в 2019-м - 21-го числа. Такого раннего старта, как в 2021-м, в последние десятилетия не было. По нормативам запускать ресурс в квартиры следует после того, как среднесуточная температура воздуха перестанет подниматься выше +8 °С на протяжении пяти суток.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Такого раннего старта, как в 2021-м, в последние десятилетия не было. По нормативам запускать ресурс в квартиры следует после того, как среднесуточная температура воздуха перестанет подниматься выше +8 °С на протяжении пяти суток.
Нормативы проигнорированы! Отопление запускают преждевременно!

Гость||

Гость писал(a):

Нормативы проигнорированы! Отопление запускают преждевременно!
Ничего не преждевременно, дома дубак.

Гость||

Я так понимаю мы идём на рекорд? Самый ранний старт и самое позднее окончание? В 2020 году при Белозерцеве отопительный сезон закончился 30 апреля. Чтобы побить рекорд Ивана придётся топить по май.

Гость||

Оденьтесь!!!Купите обогреватель!!!

Гость||

Гость писал(a):

Ничего не преждевременно, дома дубак.
Вылези из шалаша.

Дома комфортная температура - +22°C.

Гость||

Одеться денег стоит и обогреватель тоже в копейку влетит.

Гость||

Гость писал(a):

Одеться денег стоит
А ты шлёндаешь дома голотыстым?

Гость||

Шалаш какой то, вы о чём, лето прошло, люди в домах все засели, ждут тепла.

Гость||

Гость писал(a):

Шалаш какой то, вы о чём, лето прошло, люди в домах все засели, ждут тепла.
Какого тепла? Дома и так тепло.

Гость||

Задохлики мерзлячие снова заскулили. Чахлые. Тьфу.

Гость||

Тепло, тепло.. Ура

Гость||

Гость писал(a):

Ничего не преждевременно, дома дубак.
Ты рептилия или человек? Дом панелька +25.

Гость||

Гость писал(a):

А ты шлёндаешь дома голотыстым?
В труселях и тапках хожу. Ни хрена не холодно,дом панелька.

Гость||

Раньше в Брежневские времена дата отопительного сезона строго с 15октября.Хотя и зимы были суровые ,А сейчас стараются ободрать людей. ЗАЧЕМ НУЖНО ОТОПЛЕНИЕ? ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ БУДЕМ ТОПИТЬ УЛИЦУ!

Гость||

Чтобы эякуляция раньше не происходила, принимайте жень шень

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Имя: Гость
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