У самых больших квартир в Спутнике есть выход на крышу

15.09.2021 | 14:50

Жилой комплекс «Лазурный» - украшение Города Спутника с 2017 года. Один из самых благоустроенных дворов страны, теплые дома, все необходимое (от продуктового магазина до бассейна) рядом. И есть здесь такие квартиры, которые не оставят равнодушными любителей простора и свободы.

Больше двухсот квадратных метров площадью - тут найдется место для любых дизайнерских решений. Но если душа требует больше, следует знать: у этих квартир есть свой собственный выход на крышу.

Отсюда откроются потрясающие виды на Спутник, Пензу и Пензенский район, а особенно порадует глаз картина бесконечного вечнозеленого хвойного леса, убегающего за горизонт прямо от озера.

Лучшего всего наблюдать за этим, например, с чашкой горячего кофе из беседки, которую можно поставить прямо на крыше, или даже из бассейна, которому здесь тоже найдется место.

Каждый сам решает, как и где жить. Но когда душа просит свободы, не надо отказывать. Свободу выбора жилья любых планировок предоставляет Спутник.

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