С начала года в регионе COVID-19 заразилось 214 беременных женщин

15.09.2021 | 19:16

У 214 беременных жительниц региона выявили коронавирус в текущем году - уже больше, чем за весь 2020-й. Защита матери и ребенка от коварной инфекции - один из вопросов, которые поднимает медицинское сообщество в преддверии Всемирного дня безопасности пациентов.

«10,5% беременных в этом году перенесли коронавирусную инфекцию с тяжелой степенью поражения легких - это очень страшно», - сообщила главный специалист отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Лана Романова.

COVID-19 не щадит женщин в положении. Тем, кто ожидает малыша, стоит позаботиться о своем здоровье и будущего ребенка, особенно теперь - в сезон подъема осенних простудных заболеваний.

«Беременные женщины могут вакцинироваться: от коронавирусной инфекции - с 22 недель (по показаниям лечащего врача), от гриппа - со второго триместра беременности. Во время лактации тоже не противопоказана вакцинация против гриппа», - пояснила врио заместителя министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Детей от новой инфекции не прививают, а вот от гриппа укол можно сделать уже с шестимесячного возраста. Также врачи советуют родственникам будущих мам пройти вакцинацию, тем самым минимизируя риск заражения коронавирусом внутри семьи.

«ВОЗ опубликовал данные, что 8% новорожденных практически могут инфицироваться коронавирусом. У всех новорожденных деток, которые рождаются у мам с коронавирусной инфекцией, берутся мазки на ПЦР. У нас рождено в этом году 176 детей, но, к счастью, они все здоровы, не инфицированы», - рассказала Лана Романова.

В медицинских организациях, оказывающих помощь беременным и малышам, действуют строгие правила, чтобы не допустить распространения инфекции в больничных стенах.

«Предусмотрено два бокса, в которые изолируются женщины не только с новой коронавирусной инфекцией, но и с другими опасными инфекциями», - подчеркнул главный врач Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Александр Никишин.

Пока ситуация не стабилизируется, торжественная выписка и присутствие отца в родовом зале - под запретом.