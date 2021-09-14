В бюджет Пензы заложат средства на демонтаж рекламы вдоль дорог

14.09.2021 | 16:55

В Пензе демонтируют рекламные конструкции, установленные с нарушениями. На эту проблему обратила внимание спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в город.

«Где вы видели хоть в одном цивилизованном городе такие огромные билборды? Посмотрите закон о безопасности дорожного движения: такого размера щиты могут находиться только на трассах. Они же облик города уродуют!» - возмутилась она.

На совещании, которое прошло в мэрии во вторник, 14 сентября, директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Вадим Муравлев сообщил, что за 5 месяцев выявили 209 информационных и рекламных конструкций, нарушающих законодательство, 139 из них демонтировали.

«Речь идет о панно, световых коробах, электронных экранах, панель-кронштейнах и других фасадных конструкциях», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.

Так, незаконная реклама исчезла с улиц Московской, Плеханова, Гладкова, Бакунина, Пушкина, Суворова, Антонова, Калинина, Красной, Кижеватова, Мира, Кирова, Ульяновской, Кронштадтской и проспекта Строителей.

«В сентябре планируем заключить очередной контракт, особое внимание будет уделено улицам в историческом центре города: Московской, Кирова, Володарского, Бакунина», - добавил Вадим Муравлев.

Первый заммэра Сергей Волков поручил заложить на следующий год средства на демонтаж незаконных конструкций, расположенных на красных линиях и магистральных дорогах.