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Общество

В области за сутки вновь выявили более 230 случаев COVID-19

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В понедельник, 13 сентября, региональный оперативный штаб обнародовал суточную статистику заболеваемости коронавирусом в Пензенской области.

За минувшие сутки в регионе подтвердилось 232 случая COVID-19. Новые пациенты прибавились в Пензе (169), Пензенском (25), Бессоновском (12) районах.

Менее 10 случаев зарегистрировано в Заречном (7), Мокшанском (5), Иссинском, Лунинском (по 3), Белинском (2), Спасском, Вадинском, Земетчинском, Каменском, Наровчатском и Кузнецком (по 1) районах.

Общее число заразившихся в области составило 66 523.

За сутки медики выписали 167 пациентов. Всего с начала эпидемии коронавирус побороли 55 524 человека. Зафиксировано 18 новых смертей, общее количество погибших от инфекции - 2 369.

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Гость||

не вижу не одного основания, что бы верить лживой власти и их статистике.если президент считает что обманывать это нормально, то чего же можно ожидать от его лизожопов.

Имя: Гость
Комментарий:

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