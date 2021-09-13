В августе бензин в Пензе был одним из самых дорогих в ПФО

13.09.2021 | 10:51

Пензастат обнародовал рейтинг средних потребительских цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 в региональных центрах ПФО в августе.

В Пензенской области топливо было одним из самых дорогих. Регион занял третью строчку с ценами 45,99 руб. за литр АИ-92 и 49,29 - АИ-95.

Самый дорогой бензин был в Кирове (Кировская область): 47,11 руб. за литр АИ-92 и 50,33 руб. - АИ-95. Чуть меньше автомобилисты платили за топливо в Перми (Пермский край): 46,28 руб. и 49,67 руб. соответственно.

Согласно статистическим данным, дешевле, чем в Пензе, бензин был в Нижнем Новгороде (45,98 руб. за литр АИ-92 и 49,73 руб. - АИ-95). Далее следует Саратов: 45,79 руб. и 49,13 соответственно.

Самое дешевое топливо в августе в ПФО продавали на АЗС Казани. За литр АИ-92 автомобилисты отдавали 44,89 руб., АИ-95 - 48,29 руб.