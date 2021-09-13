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Общество

В августе бензин в Пензе был одним из самых дорогих в ПФО

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Пензастат обнародовал рейтинг средних потребительских цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 в региональных центрах ПФО в августе.

В Пензенской области топливо было одним из самых дорогих. Регион занял третью строчку с ценами 45,99 руб. за литр АИ-92 и 49,29 - АИ-95.

Самый дорогой бензин был в Кирове (Кировская область): 47,11 руб. за литр АИ-92 и 50,33 руб. - АИ-95. Чуть меньше автомобилисты платили за топливо в Перми (Пермский край): 46,28 руб. и 49,67 руб. соответственно.

Согласно статистическим данным, дешевле, чем в Пензе, бензин был в Нижнем Новгороде (45,98 руб. за литр АИ-92 и 49,73 руб. - АИ-95). Далее следует Саратов: 45,79 руб. и 49,13 соответственно.

Самое дешевое топливо в августе в ПФО продавали на АЗС Казани. За литр АИ-92 автомобилисты отдавали 44,89 руб., АИ-95 - 48,29 руб.

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Гость||

Так вам и надо!

Гость||

Зато у нас зарплаты самые низкие!!! И проезд самый дорогой!

Гость||

И у губера 500 лимонов наличкой!

Гость||

Самый дорогой бензин и самый дорогой проезд - алё.

Гость||

Пензюки одним словом

Гость||

хотели разобраться в администрации с оплатой на та транспорте и тишина- где хоть какие -то движения ???

Гость||

кто бы сомневался, любят они себя любимых и практически все в бизнесе

Гость||

Пенза вообще один из самых дорогих городов европейской части России по ценам.

Гость||

Показатель пофигизма нашего пр-ва области.

Гость||

Ооо, комментарии удаляют... Админ, правда глаза колит?

Гость||

Спасибо БЕСПОЛЕЗНОМУ мэру!

Гость||

зато только в Пензе есть храмик рпц за 12 миллиардов бюджетных рублей! С именными колокольчиками!

Гость||

Маршрутке на газе, а цена запредельная! В Саратове 23рэ, а у нас такая цена 1, 5 года назад была, сволочи!

Гость||

Щас выбирут опять этих же, так они вам еще цены задерут, им отбивать затраты на выборы надо, взвоете!

Гость||

В Саратове бензин на лукойле на рубль дешевле!

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Имя: Гость
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