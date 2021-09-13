Сетевое издание|18+|Понедельник|13 сен 2021|18:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |

Общество

Дорожки Комсомольского парка не дождутся обновления в 2021 году

Печать

Пензенцы по-прежнему считают дорожки Комсомольского парка в Заводском районе небезопасными для прогулок. Свое обращение по этому поводу горожанка разместила в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.

Женщина отметила позитивные перемены в зеленой зоне: работают батуты и роллердром, две детские площадки и баскетбольная. В парке появились и новые светильники.

«А вот дорожки… Асфальтовое покрытие местами превратилось в ухабы и рытвины! Можно запросто переломать ноги! Пожалуйста, поспособствуйте, чтобы парк стал безопасным местом. Всего-то нужно несколько машин асфальта!» - написала женщина.

На ее жалобу отреагировало управление культуры города. Его представитель согласился, что дорожки в парке действительно требуют обновления, какие-то из них уже отремонтированы.

«Но, к сожалению, в этом году средств на данные работы не запланировано. Мы обязательно учтем ваши пожелания при планировании бюджета на 2022 год», - пообещали пензячке.

В 2020 году горожане признали, что благоустройство Комсомольского парка оставляет желать лучшего. Нарекания вызывали разбитые пешеходные дорожки, по которым невозможно прогуляться с коляской или же прокатиться на роликах.

«Сейчас самый худший парк», - заявила тогда жительница Пензы.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото Михаила Пчелинцева, vk.com/black_pnz
0
0
0
0
 
Гость||

Ну потерпите немного. До выборов президента осталось чуть-чуть..,а там пообещают когда сделают.

Гость||

Зачем их обновлять? Все же голосовали так, чтобы их не обновлять.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте