Дорожки Комсомольского парка не дождутся обновления в 2021 году

Пензенцы по-прежнему считают дорожки Комсомольского парка в Заводском районе небезопасными для прогулок. Свое обращение по этому поводу горожанка разместила в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.
Женщина отметила позитивные перемены в зеленой зоне: работают батуты и роллердром, две детские площадки и баскетбольная. В парке появились и новые светильники.
«А вот дорожки… Асфальтовое покрытие местами превратилось в ухабы и рытвины! Можно запросто переломать ноги! Пожалуйста, поспособствуйте, чтобы парк стал безопасным местом. Всего-то нужно несколько машин асфальта!» - написала женщина.
На ее жалобу отреагировало управление культуры города. Его представитель согласился, что дорожки в парке действительно требуют обновления, какие-то из них уже отремонтированы.
«Но, к сожалению, в этом году средств на данные работы не запланировано. Мы обязательно учтем ваши пожелания при планировании бюджета на 2022 год», - пообещали пензячке.
В 2020 году горожане признали, что благоустройство Комсомольского парка оставляет желать лучшего. Нарекания вызывали разбитые пешеходные дорожки, по которым невозможно прогуляться с коляской или же прокатиться на роликах.
«Сейчас самый худший парк», - заявила тогда жительница Пензы.
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Ну потерпите немного. До выборов президента осталось чуть-чуть..,а там пообещают когда сделают.