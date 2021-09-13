Дорожки Комсомольского парка не дождутся обновления в 2021 году

13.09.2021 | 17:41

Пензенцы по-прежнему считают дорожки Комсомольского парка в Заводском районе небезопасными для прогулок. Свое обращение по этому поводу горожанка разместила в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.

Женщина отметила позитивные перемены в зеленой зоне: работают батуты и роллердром, две детские площадки и баскетбольная. В парке появились и новые светильники.

«А вот дорожки… Асфальтовое покрытие местами превратилось в ухабы и рытвины! Можно запросто переломать ноги! Пожалуйста, поспособствуйте, чтобы парк стал безопасным местом. Всего-то нужно несколько машин асфальта!» - написала женщина.

На ее жалобу отреагировало управление культуры города. Его представитель согласился, что дорожки в парке действительно требуют обновления, какие-то из них уже отремонтированы.

«Но, к сожалению, в этом году средств на данные работы не запланировано. Мы обязательно учтем ваши пожелания при планировании бюджета на 2022 год», - пообещали пензячке.

В 2020 году горожане признали, что благоустройство Комсомольского парка оставляет желать лучшего. Нарекания вызывали разбитые пешеходные дорожки, по которым невозможно прогуляться с коляской или же прокатиться на роликах.

«Сейчас самый худший парк», - заявила тогда жительница Пензы.