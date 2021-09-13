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Общество

3 420 руб. в месяц: жители области стали больше тратить на оплату ЖКУ

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В Пензенской области в 2020 году среднестатистическая семья тратила на оплату ЖКУ 3 420 рублей в месяц. Доля расходов из бюджета на эти услуги составила 9,8%.

Такие данные обнародовало РИА Новости в понедельник, 13 сентября.

Согласно рейтингу, составленному специалистами, область находится на 39-м месте в стране. На 1-й строчке расположилась Республика Ингушетия, в которой среднестатистическая семья тратила на ЖКУ 3 253 рубля в месяц (доля расходов - 4,4%), а на последней, 85-й, - Ярославская область: 4 671 рубль (доля расходов - 13,5%).

В 2019 году, согласно выводам специалистов, предоставленных РИА Новости, жилищно-коммунальные услуги обходились пензенским семьям в 3 247 рублей (доля расходов из бюджета - 9,4%). Тогда область располагалась на 31-й строчке рейтинга.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

среднестатистическая семья тратила на оплату ЖКУ 3 420 рублей
3500 это однушка с 1-2 проживающими. Опять пензенская статистика самая статистическая.

Гость||

Голосуем за стабильность повышения цен и снижения благосостояния!

Гость||

Да ладно. А у меня летом 7 выходит, зимой 10.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в 2020 году среднестатистическая семья тратила на оплату ЖКУ 3 420 рублей в месяц. Доля расходов из бюджета на эти услуги составила 9,8%.
Из бюджета семьи? Тогда выходит, что доход средней семьи получается 35 т.р. в месяц?

Гость||

Гость писал(a):

Из бюджета семьи? Тогда выходит, что доход средней семьи получается 35 т.р. в месяц?
Ну да. А нам все рассказывают, что у нас средняя зарплаты на одного человека больше. Голосуем за стабильность манипулирования статистикой!

Гость||

Ну так и есть, "средний класс, как говорит дед - 17 тр" вот вам семья из двух человек 34 тр

Гость||

Опять одно враньё

Гость||

цены растут,а услуги все хуже и хуже.....

Гость||

19 сентября проголосуем за стабильность.

Имя: Гость
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