3 420 руб. в месяц: жители области стали больше тратить на оплату ЖКУ

В Пензенской области в 2020 году среднестатистическая семья тратила на оплату ЖКУ 3 420 рублей в месяц. Доля расходов из бюджета на эти услуги составила 9,8%.
Такие данные обнародовало РИА Новости в понедельник, 13 сентября.
Согласно рейтингу, составленному специалистами, область находится на 39-м месте в стране. На 1-й строчке расположилась Республика Ингушетия, в которой среднестатистическая семья тратила на ЖКУ 3 253 рубля в месяц (доля расходов - 4,4%), а на последней, 85-й, - Ярославская область: 4 671 рубль (доля расходов - 13,5%).
В 2019 году, согласно выводам специалистов, предоставленных РИА Новости, жилищно-коммунальные услуги обходились пензенским семьям в 3 247 рублей (доля расходов из бюджета - 9,4%). Тогда область располагалась на 31-й строчке рейтинга.
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penzainform.ru писал(a):3500 это однушка с 1-2 проживающими. Опять пензенская статистика самая статистическая.