3 420 руб. в месяц: жители области стали больше тратить на оплату ЖКУ

13.09.2021 | 09:40

В Пензенской области в 2020 году среднестатистическая семья тратила на оплату ЖКУ 3 420 рублей в месяц. Доля расходов из бюджета на эти услуги составила 9,8%.

Такие данные обнародовало РИА Новости в понедельник, 13 сентября.

Согласно рейтингу, составленному специалистами, область находится на 39-м месте в стране. На 1-й строчке расположилась Республика Ингушетия, в которой среднестатистическая семья тратила на ЖКУ 3 253 рубля в месяц (доля расходов - 4,4%), а на последней, 85-й, - Ярославская область: 4 671 рубль (доля расходов - 13,5%).

В 2019 году, согласно выводам специалистов, предоставленных РИА Новости, жилищно-коммунальные услуги обходились пензенским семьям в 3 247 рублей (доля расходов из бюджета - 9,4%). Тогда область располагалась на 31-й строчке рейтинга.